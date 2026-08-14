Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Milan

Milan-Roma, idea scambio Nkunku-Soulé: i dettagli

I rossoneri lavorano all’uscita del francese e guardano in casa Roma: Matias Soulé piace ad Amorim. Valutazioni simili, ma la differenza d’ingaggio complica l’operazione.

Ago 14, 20261 Lettura
Christopher Nkunku of AC Milan celebrates after scoring goal in the 48th minute for 2-0 during the match of 17th day of the Serie A Championship between AC Milan - Hellas Verona FC at the San Siro Stadium on 28 December 2025 in Milano, MI. during AC Milan vs Hellas Verona FC, Italian soccer Serie A match in Milan, Italy, December 28 2025

Il futuro di Christopher Nkunku al Milan potrebbe essere lontano da Milano dopo una sola stagione. I rossoneri stanno valutando una soluzione per l’attaccante francese e tra le ipotesi sarebbe emersa anche quella di uno scambio con la Roma per Matias Soulé. Un’operazione di mercato suggestiva che permetterebbe alle due società di intervenire sui rispettivi reparti offensivi.

Soulé piace ad Amorim

Il profilo di Matias Soulé avrebbe attirato l’attenzione di Amorim. L’argentino potrebbe infatti occupare una posizione attualmente scoperta nello scacchiere rossonero, aggiungendo qualità, tecnica e imprevedibilità alla fase offensiva.

Sul piano delle valutazioni economiche, l’eventuale trattativa partirebbe da basi favorevoli: Nkunku e Soulé sarebbero entrambi valutati circa 35 milioni di euro. Una situazione che, almeno sulla carta, renderebbe possibile ragionare su uno scambio senza dover inserire conguagli particolarmente elevati.

L’ingaggio è il principale ostacolo

La vera distanza riguarda però gli stipendi. Nkunku percepisce circa 5 milioni di euro, mentre Soulé avrebbe un ingaggio vicino ai 2,8 milioni. Una differenza importante, soprattutto per la Roma, che dovrebbe trovare un equilibrio economico prima di dare eventualmente il via libera all’operazione.

Proprio per questo potrebbe prendere quota la strada di uno scambio di prestiti, formula capace di rendere più gestibile l’affare e consentire a Milan e Roma di rimandare eventuali decisioni definitive.

Per il momento si tratta di uno scenario di calciomercato, ma l’incastro Nkunku-Soulé rappresenta una pista da seguire: il Milan cerca una sistemazione per il francese, mentre il talento argentino risponderebbe alle esigenze tecniche dei rossoneri.

0 Shares
Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

Articoli correlati

Milan, che succede? Il mercato si è fermato: Leão è il grande rebus

Ago 12, 2026

Milan, scoppia il caso Maignan-Rabiot: la decisione fa infuriare i tifosi

Ago 11, 2026

Crollo Milan, Joao Pedro e Caicedo travolgono i rossoneri

Ago 9, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.