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Milan, scoppia il caso Maignan-Rabiot: la decisione fa infuriare i tifosi

Maignan e Rabiot torneranno a Milanello il 16 agosto anziché il 12. La scelta, concordata con Amorim e il club, alimenta il dibattito a pochi giorni dall'inizio della Serie A.

Ago 11, 20261 Lettura
Adrien Rabiot (AC Milan) looks dejected during the Serie A match between ACF Fiorentina and AC Milan at Artemio Franchi on January 11, 2026 in Firenze, Italy. (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images) (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images)

La decisione di Mike Maignan e Adrien Rabiot accende il dibattito nell’ambiente rossonero. I due francesi, reduci dagli impegni al Mondiale, hanno concordato con il Milan di posticipare il ritorno a Milanello fino al 16 agosto, quattro giorni più tardi rispetto al programma iniziale. Una scelta consentita sul piano contrattuale, ma che ha provocato diverse reazioni tra i tifosi soprattutto per la vicinanza con l’esordio in campionato.

Il rientro slitta al 16 agosto

Il programma originario prevedeva il ritorno dei due nazionali francesi il 12 agosto, quando Maignan e Rabiot avrebbero dovuto iniziare la preparazione a Milanello insieme ai compagni. Nelle ultime ore, però, il piano è cambiato: dopo un confronto con il club e con Ruben Amorim, i due calciatori hanno ottenuto altri quattro giorni prima di aggregarsi alla squadra.

Durante questo periodo Maignan e Rabiot non resteranno completamente fermi. Entrambi seguiranno infatti un programma personalizzato di allenamento nelle rispettive località di vacanza, così da presentarsi in condizioni adeguate al momento del rientro. Resta inevitabilmente una differenza rispetto al lavoro quotidiano sul campo insieme al gruppo, soprattutto in una fase delicata della preparazione.

Dal punto di vista contrattuale non emergono irregolarità: i due giocatori hanno terminato il loro percorso al Mondiale il 18 luglio e il periodo di riposo rientra negli accordi con la società. A far discutere è soprattutto l’opportunità della scelta, considerando che il rientro avverrà a circa una settimana dall’inizio della Serie A.

Maignan e Rabiot al centro delle critiche

Particolare attenzione è inevitabilmente rivolta a Maignan, anche per il suo ruolo di capitano. La sua assenza ai funerali di Franco Baresi, unita alla decisione di prolungare le vacanze, ha alimentato le critiche di una parte della tifoseria rossonera.

Il tema riguarda anche Rabiot. Entrambi, infatti, devono ancora incontrare personalmente Amorim dopo gli impegni con la Francia. Il primo vero contatto sul campo con il nuovo allenatore arriverà quindi soltanto al loro rientro a Milanello.

Per il tecnico sarà importante inserirli rapidamente nei meccanismi della squadra e portarli verso una condizione competitiva in vista dell’esordio ufficiale. Maignan e Rabiot restano due elementi centrali del progetto del Milan, ma la gestione del loro rientro ha inevitabilmente acceso il confronto tra i sostenitori.

La società ha autorizzato il cambio di programma e, di conseguenza, condivide la gestione concordata con i giocatori. Dal 16 agosto, però, il tempo per recuperare ritmo, assimilare le indicazioni di Amorim e prepararsi all’inizio del campionato sarà decisamente ridotto.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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