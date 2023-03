Milan: Si apre il caso Leao, A.A.A cercasi sorriso perduto

Per Rafa Leao, nonostante il suo Milan sia in netta ripresa, continua il suo momento no. La buona prestazione con l’Atalanta e l’assist per Messias non bastano per dire che il talento portoghese sia tornato ai fasti della scorsa stagione quando trascinò i rossoneri alla vittoria dello scudetto. Non arrivano i goal e ne tanto meno la firma sul rinnovo di contratto.

Il n.17 continua a ribadire che sta bene a Milano e i dirigenti sono fiduciosi ma la situazione non si sblocca e questo accende le sirene di mercato. Il Liverpool di Kloop è pronto alla rivoluzione in attacco ad avrebbe messo gli occhi proprio sul giocatore lusitano pronto ad offrire come contropartita il colombiano Luiz Diaz.

L’ex Porto, al momento ai box per una ricaduta dopo la lesione dei legamenti del ginocchio, che realizzò una rete alla squadra di Pioli nella fase a gironi della scorsa Champions, da un punto di vista tecnico potrebbe non far rimpiangere Leao ma la cosa che preoccupa sono proprio i suoi infortuni. La situazione in via Aldo Rossi non si sblocca e il sorriso sul volto del giovane portoghese ancora non si vede.