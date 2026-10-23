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BOURNEMOUTH, ENGLAND - OCTOBER 22: Marcus Tavernier of Bournemouth celebrates scoring his teams second goal during the UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3 match between AFC Bournemouth and AC Milan at Bournemouth Stadium on October 22, 2026 in Bournemouth, England. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)
Europa League

Milan travolto dal Bournemouth, solo un pari per la Juve contro il Rennes

Ott 23, 20261 Lettura

Il turno di Europa League regala ben poche soddisfazioni alle squadre italiane. La Juventus non va oltre il 2-2 casalingo con il Rennes: illusorio il vantaggio di Celik, ben presto ribaltato dalle reti di Tamari e Dia. Woltemade pareggia nella ripresa su rigore, nel recupero viene annullato anche un gol a Lucumì e il risultato non cambia.

Va ancora peggio al Milan, travolto in casa del Bournemouth (3-0). Per i rossoneri si mette malissimo fin dall’inizio, con il rigore causato dall’ingenuo De Winter e trasformato da Kluivert; poi Maignan decide di peggiorare la situazione ed oltre a causare un altro penalty si fa anche espellere. Amorim toglie allora Hutchinson per inserire il portiere di riserva Torriani, che però non neutralizza il rigore segnato stavolta da Tavernier. Nel finale infierisce anche Adli per il tris degli inglesi.

Tra gli altri risultati spicca il crollo del Lione in Germania contro l’Hoffenheim (3-0) e la sorprendente sconfitta casalinga della Dinamo Zagabria contro il NEC (2-4). Rispettano appieno il pronostico invece il Benfica (1-4 in casa dell’Omonia) e la Real Sociedad, che ne rifila addirittura 6 al Lillestrom in Norvegia. Il Celta Vigo espugna il Celtic Park (1-2) grazie ad una doppietta del difensore Rodriguez, mentre il Salisburgo viene bloccato in Slovenia dal Celje (2-2) nonostante il momentaneo doppio vantaggio firmato Kitano-Lindstrom.

Ancora a punteggio pieno il Ferencvaros (4-1 al Torreense) e per il Leverkusen, che espugna agevolmente il campo dell’OFI Creta (0-2) con una doppietta di Hofmann. Poker dei belgi dell’Union Saint-Gilloise al Beer Sheva (4-0), mentre il Sunderland si fa raggiungere dal Lech Poznan nella ripresa (1-1). Pari anche per il Crystal Palace (2-2) in casa del Besiktas, mentre il Marsiglia cade a Graz (1-0) e incappa nella quinta sconfitta esterna consecutiva. L’Olympiakos piega lo Sparta Praga (1-0), colpi esterni per Anderlecht (0-3 in casa dello Jagellonia), Levski Sofia (1-2 a Plzen contro il Viktoria) e AZ Alkmaar (0-4 in Armenia all’Ararat).

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