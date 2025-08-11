Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Milan

Milan travolto dal Chelsea! 4-1 nell’amichevole di Stamford Bridge

Blues subito avanti con Coubis autorete ed espulso, Delap protagonista con una doppietta

Ago 11, 20251 Lettura
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 13: Cole Palmer #10 of Chelsea FC celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Club World Cup 2025 Final match between Chelsea FC and Paris Saint-Germain at MetLife Stadium on July 13, 2025 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Justin Setterfield - FIFA/FIFA via Getty Images)

Il Milan incassa un pesante 4-1 contro il Chelsea nell’amichevole disputata a Stamford Bridge. I padroni di casa confermano l’ottima condizione in vista della nuova stagione, reduci dai successi in Conference League e Mondiale per Club.

Il match si apre al 5’ con l’autogol di Coubis, che al 18’ viene anche espulso per fallo da ultimo uomo su Joao Pedro. Lo stesso Joao Pedro raddoppia di testa all’8’. Nella ripresa, Delap trasforma un rigore per il 3-0, poi Fofana accorcia al 70’ su assist di Saelemaekers. Al 90’ ancora Delap chiude i conti con la doppietta personale.

Allegri:”Contento del mese di lavoro, ora viene il bello e serve attenzione”

“Abbiamo finito un mese di preparazione senza infortuni ed è importante, perché possiamo preparare bene la Coppa Italia. Oggi in 10 abbiamo fatto bene e siamo stati ordinati, abbiamo preso gol in cui dovevamo stare attenti e sistemeremo. Dopo un mese abbiamo fatto bene e lavorato bene, ora serve attenzione perché domenica c’è una partita da dentro-fuori ed è un nostro obiettivo.

Abbiamo migliorato dal punto di vista difensivo, quando siamo compatti difendiamo meglio e ci sta. Prendere gol dopo 7′ da palla inattiva e il secondo gol uguale… Certo, bisogna lavorare. Ma serve spirito e nessuna delusione, una sconfitta non cambia il valore di una squadra. Due partite in due giorni, rientriamo bene a Milano” 

