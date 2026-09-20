Miracolo Frosinone, Como al tappeto! Illusione Napoli, colpo del Parma

FIORENTINA – NAPOLI 1-1

23’ Gilmour (N), 51’ Jimenez (F)

L’illusione del Napoli di portare a casa un’importante vittoria, nella difficile trasferta del “Franchi”, dura poco meno di mezz’ora, quella intercorre tra la rete che sblocca il match di Gilmour al 23’ e il gol del pareggio siglato da Jimenez (complice la deviazione decisiva di Rafa Marin) al 6’ della ripresa: la Fiorentina riprende i partenopei e conquista con tenacia un punto “pesante”. Continua, dunque, il percorso di crescita della Viola che, dopo un avvio da incubo in cui a farne le spese è stato il tecnico Grosso, riesce a dare seguito al rotondo successo di Venezia in campionato e al passaggio agli ottavi in Coppa Italia (tris nel derby toscano con il Pisa). Vanoli insiste con il modulo di riferimento 4-3-3: sulla corsia di sinistra trovano spazio Viery (esterno basso) e Atta mentre in avanti il tridente è composto dagli “insostituibili” Mastantuono e Pellegrino (5 reti in due fin qui) a cui si aggiunge Njie. Speculare la formazione scelta da Max Allegri, con Lobotka “cervello” di centrocampo assistito dallo scozzese Gilmour e da un ritrovato Kevin De Bruyne; in attacco spazio a Politano, Hojlund e Lang. Prima del fischio d’inizio del signor Doveri, il doveroso minuto di silenzio (disposto su tutti i campi in questo fine settimana) in memoria di Sandro Mazzola (1942-2026), figlio di Valentino e memorabile interprete nella grande Inter degli anni ’60, venuto a mancare nella giornata di ieri. Padroni di casa vivaci nei primi minuti di gioco e vicini al vantaggio in due principali occasioni: prima con Atta che riesce a calciare, nonostante un contrasto in area, spedendo il pallone sulla parte alta della traversa; poco dopo, la botta di Fagioli dalla distanza viene deviata provvidenzialmente da Milinkovic-Savic sempre sul palo più alto della porta. Il doppio pericolo corso, spinge la squadra di Allegri ad alzare il livello della contesa, il colpo di testa di Olivera sbatte sulla base del palo con De Gea che si rifugia in angolo. E proprio sul corner, nasce il gol che scongela la gara: la conclusione al volo di Gilmour sorprende il portiere spagnolo per il momentaneo 0-1 (23’). La Fiorentina appare smarrita e il Napoli prova ad approfittarne ancora con un ispirato Olivera, ma questa volta De Gea ci mette una pezza (36’). Si rientra negli spogliatoi con gli ospiti in vantaggio. È ad inizio ripresa, tuttavia, che la squadra di Vanoli mette sotto pressione gli avversari riuscendo a riportarsi in parità: al 51’, il tiro di Jimenez dalla distanza trova la “complicità” di Rafa Marin che tocca il pallone quel tanto che basta per spiazzare Milinkovic-Savic. A questo punto salgono in cattedra i due portieri: il serbo del Napoli compie un miracolo sulla conclusione ravvicinata di Valdepenas (a seguito di una rapida percussione sulla destra di Njie), mentre De Gea dice no ai tentativi di Neres e Favasuli. Il pareggio tiene distante dal vertice gli azzurri, a -6 dalle capoliste Roma, Inter e Lazio.

FROSINONE – COMO 2-0

14’ Calò, 48’ Kvernadze

Clamoroso al “Benito Stirpe” di Frosinone, dove i giallazzurri di Massimiliano Alvini superano il Como di Cesc Fabregas con un 2-0 davvero meritato. Tra i protagonisti principali sicuramente il portiere dei padroni di casa, Palmisani, che ha detto di no più volte ai tentativi dei lariani, ma la prova di tutto il collettivo è stata davvero stupefacente contro una squadra da Champions, una squadra di grandi campioni, una specie di Davide contro Golia e, questa volta, è riuscita la vittoria del calcio di provincia. È riuscita con idee, voglia e tante caratteristiche che permettono di poter parlare di grande sorpresa di questo avvio di stagione. Gli ospiti pagano a caro prezzo un approccio morbido al match: al 14’ Calò sigla il vantaggio, sfruttando alla perfezione l’assist di Schmid. Il 2-0, ancora più sorprendente, è ad opera di Kvernadze che finalizza una ripartenza micidiale. Il Como le tenta di tutte nel corso della ripresa per riacciuffare il risultato, ma l’estremo del Frosinone fa ottima guardia. Nel finale, viene annullato anche un gol del solito Raimondo. Con questo successo, l’undici di Alvini balza al quinto posto in classifica.

PARMA – GENOA 2-1

38’ Romero (P), 70’ Osmajic (G), 80’ Almqvist (P)

Quella tra ducali e liguri era una partita che poteva essere definita come la “partita della paura”, perché si incrociavano due squadre malmesse in graduatoria e con grande fame di punti salvezza. L’idea di fondo di entrambe era quella di non prenderle piuttosto che di darle e, in effetti, il primo tempo è stato molto “ruvido”, spigoloso e a tratti anche bruttino. Gara che si è stappata, poi, al 38’ con la fuga di Romero che è riuscito a realizzare il gol del vantaggio del Parma. Da lì in poi la partita si è accesa, proprio perché il Genoa che non aveva più nulla da perdere si è riversato in avanti riuscendo a pervenire, al 70’, alla rete del pareggio con Osmajic (ben servito da Colombo). A quel punto, destini possibili entrambi – vittoria dell’uno o vittoria dell’altra, considerando che arrivati ad un certo punto del match il pareggio non sarebbe più servito a nessuna delle due – e l’ha spuntata il Parma con il guizzo di Almqvist che è andato a sancire il successo per la squadra di Cuesta che, dunque, sale a quota 4 in classifica. Tre punti importanti per i gialloblù, che danno respiro anche alla panchina dello stesso tecnico spagnolo e consentono ai ducali di salire in quindicesima posizione. Per il Genoa grande delusione, la formazione di De Rossi resta a un punto ed è evidente, a questo punto, che le tre settimane di pausa serviranno di riflessione anche in casa del Grifone per capire come proseguire la stagione.