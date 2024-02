Modric piega il Siviglia, il Real Madrid scappa a +8, Il Betis si rialza

La domenica di Liga vede, innanzitutto, il miracolo del Cadice che, da virtualmente retrocesso, riesce ad emergere conquistando un punto al 100’ e la possibilità di restare in gioco e in corsa per la salvezza. Nella sfida casalinga contro il Celta, il Cadice va sotto di due reti nello scontro diretto con la quartultima. Grande occasione (persa) per i galiziani, dunque, di portarsi a +6 dal terzultimo posto. Il doppio vantaggio degli ospiti è di Aspas e Williot, rispettivamente all’11’ e al 58’. Il primo segno di riscossa degli andalusi è del 66’, quando Juanmi ha accorciato le distanze. Ma è stato proprio all’ultima azione, dagli sviluppi di un corner, quando l’arbitro stava ormai per fischiare la fine della gara, che Machis, al 10° minuto di recupero, ha calciato dalla distanza, alla disperata, prendendo incredibilmente la porta e ingannando il portiere galiziano. Il 2-2, che ad inizio gara sarebbe stato giudicato negativo dal Cadice essendo lo scontro diretto proprio con la quartultima, al triplice fischio finale è stato salutato dal Mirandilla quasi come un successo. Scampato pericolo e tutto daccapo. Per il Celta una grossissima occasione sciupata per assicurarsi un trionfo esterno dal profondo sapore di una buona fetta di torta salvezza.

Anche l’Athletic Bilbao perde una ghiotta occasione di mettersi veramente in scia all’Atletico. Nella sfida esterna contro il Betis, che avrebbe potuto, in caso di successo, portare los leones ad un solo punto dai colchoneros, i baschi perdono per 3-1 al Benito Villamarín. Alla formazione di Valverde va tutto storto fin dall’inizio. Betis in vantaggio al 13’ con Ávila. Raddoppio dei locali su autorete di Berchiche al 38’; espulsione di Nico Williams al 40’. La reazione dell’Athletic, in un moto d’orgoglio, si è vista nel recupero del primo tempo (52’) con la rete di Guruzeta. Ma nella ripresa, al 67’, la rete di Cardoso ha chiuso definitivamente i giochi. Il Betis scavalca la Real e si porta al 6° posto; l’Athletic si lecca le ferite e ripensa con rammarico all’occasione sprecata di mettere pressione all’Atletico per la lotta al 4° posto.

Las Palmas-Osasuna, ovvero scontro in zona tranquilla di centro classifica. La sfida si è risolta nel giro di pochi minuti. Vantaggio di Unai García dell’Osasuna al 49’; pareggio di Kirian dopo pochi minuti, al 52’. Dominio territoriale pressoché assoluto del Las Palmas, con ben il 73% di possesso palla. Al di là di questo dato, gara equilibrata quanto ad occasioni da rete.

Il Madrid batte il Sevilla per uno a zero al Bernabeu e torna a +8 rispetto al Barcelona, secondo, in attesa della gara del Girona, in programma domani. Vittoria meritata quella dei blancos che hanno monopolizzato la gara. Il Sevilla si è difeso e ha retto finché ha potuto, ma nulla è riuscito a fare su un tiro a giro di Modric all’81° minuto che ha sbloccato la partita. Con la sconfitta di Madrid il Sevilla mantiene un vantaggio minimo di 3 punti sul quartultimo posto.