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Milan

Modrić rinnova con il Milan: ufficiale il prolungamento fino al 2027

Il fuoriclasse croato continuerà a vestire la maglia rossonera anche nella prossima stagione. Dopo settimane di indiscrezioni, arriva la conferma del club con il rinnovo fino al 30 giugno 2027.

Lug 24, 20261 Lettura
ROTTERDAM, NETHERLANDS - JUNE 14: Luka Modric of Croatia celebrates after scoring the team's fourth goal during the UEFA Nations League 2022/23 semifinal match between Netherlands and Croatia at De Kuip on June 14, 2023 in Rotterdam, Netherlands. (Photo by Stuart Franklin - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il futuro di Luka Modrić sarà ancora a tinte rossonere. Il Milan ha ufficializzato il rinnovo del contratto del centrocampista croato, che resterà alla corte del Diavolo fino al 30 giugno 2027. Una notizia attesa da giorni e che conferma la volontà della società di puntare ancora sull’esperienza e sulla leadership dell’ex Real Madrid, protagonista della scorsa stagione sia in campo che nello spogliatoio.

Le parole di Modrić

Subito dopo l’annuncio ufficiale, Modrić ha espresso tutta la propria soddisfazione per la permanenza in rossonero. “Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto e amato sin dal primo giorno. Dopo un’annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. Sono pronto a continuare a dare tutto per questa maglia.”

Parole che testimoniano il forte legame creatosi con l’ambiente milanista e la determinazione del centrocampista nel contribuire al rilancio della squadra nella nuova stagione.

Il comunicato del Milan

Nel comunicato diffuso dal club, il Milan ha sottolineato il valore tecnico e umano del centrocampista croato, definendolo un autentico punto di riferimento del reparto mediano. Dal suo arrivo, Modrić ha messo a disposizione della squadra esperienza, qualità e personalità, diventando una guida per i compagni dentro e fuori dal terreno di gioco.

Nella passata stagione il fuoriclasse croato ha collezionato 37 presenze e 2 gol, confermandosi una pedina preziosa per l’equilibrio della formazione rossonera. Il club ha inoltre confermato che Modrić continuerà a indossare la maglia numero 14, con l’obiettivo di contribuire ai nuovi traguardi del Milan nelle competizioni nazionali e internazionali.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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