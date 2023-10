Mondiale 2030, assegnato a Spagna, Portogallo e Marocco

La Fifa ha assegnato a Marocco, Spagna e Portogallo l’edizione del mondiale di calcio 2030, quello del centenario, tre partite saranno, inoltre, sudamericane, con cerimonia inaugurale in Uruguay, laddove nel 1930 ebbe tutto inizio, con la Coppa Jules Rimet e il primo mondiale. E’ un programma che si preannuncia itinerante quello della massima competizione calcistica per nazionali per il 2030, anno che celebrerà anche il primo secolo di vita. La Fifa, infatti, ha appena assegnato a Spagna e Portogallo in Europa e al Marocco in Africa, la co-organizzazione dei mondiali, ma aggiungendo la parte sudamericana, con la cerimonia inaugurale in Uruguay e le prime partite tra la patria con capitale Montevideo, Argentina e Paraguay. Una decisione che, in pratica, mette insieme, tre continenti, tanto che, poi, per il 2034 toccherà ad Asia e Oceania dividersi la competizione calcistica che mette in palio la Coppa del Mondo, e l’Arabia Saudita si è già candidata a paese ospitante.

La terra saudita punta a quell’anno per completare il percorso che la vuole nuova patria del calcio che conta, iniziato tra colpacci di mercato del calibro di Cristiano Ronaldo, l’ex commissario tecnico della nazionale italiana e campione d’Europa in carica Roberto Mancini sulla panchina della selezione araba e l’organizzazione del campionato mondiale per club del 2025. E, probabilmente, la scelta della Fifa suggella un processo di cambiamento già avviato anche in parallelo dall’Uefa per gli Europei di calcio e che, di fatto, mette in soffitta la tradizione della nazione unica ospitante una competizione in favore del doppio o triplo paese.

Un mondiale di calcio che, quindi, svolta definitivamente rispetto al passato, ad un secolo di calcio internazionale inaugurato in Uruguay dal 13 al 30 luglio 1930 per celebrare la costituzione promulgata un secolo esatto prima. E se quello fu l’unico Mondiale a giocarsi addirittura in una sola città, Montevideo, la capitale del paese (tredici nazionali partecipanti: sette dal Sudamerica, due dal Nordamerica e quattro dall’Europa), cento anni dopo, invece, diviene invece un torneo suddiviso tra tre continenti e sei nazioni. “Giocare in tre continenti e sei Paesi – hanno spiegato dalla Fifa, la Federazione Internazionale di calcio – è un invito al mondo intero a unirsi alla celebrazione del bel gioco, del Centenario e della Coppa del Mondo”.

Non mancano le voci critiche alla scelta, come, per esempio, quella dell’ex ct dell’Italia, vicecampione d’Europa nel 2000, Dino Zoff, e campione del mondo da calciatore nel 1982 in Spagna, che ha commentato il tutto come “strano, se c’è una ragione potrebbe essere quella di provare a coinvolgere il mondo – ha detto Dino Zoff – ma il Mondiale concentrato in una nazione mi sembrava fosse giusto, se adesso scelgono di spargerlo per il mondo perde di valore il mondiale stesso, credo che un centro ci debba essere sempre”.