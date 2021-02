Mondiale per Club: Bayern Monaco a caccia del suo secondo titolo

I tedeschi del Bayern Monaco, trionfatore nell’ultima Champions, contro il Tigres, la prima formazione messicana ad essersi spinta sino in fondo. Non sarà una finale banale, quella di questa sera che metterà in palio a Doha, in Qatar, il Mondiale per Club 2021, manifestazione che nel tempo ha preso il posto della vecchia Coppa Intercontinentale. C’è curiosità innanzitutto per il Tigres, società che dal 1997 è di proprietà del colosso messicano dell’edilizia Cemex e che ha in organico l’attaccante francese ex Tolosa e Marsiglia André-Pierre Gignac, così come gli argentini Nahuel Guzman, portiere anche della nazionale Albiceleste, e il centrocampista Guido Pizarro, con un breve trascorso nel Siviglia.



Dal Bayern delle meraviglie, invece, si attendono solo conferme, anche se la vigilia del match è stata turbata da una notizia che ha scosso l’ambiente. Jerome Boateng infatti non sarà della partita: il difensore tedesco è rientrato con urgenza a Monaco di Baviera in seguito alla morte dell’ex compagna, la modella Kasia Lenhardt, trovata senza vita nel suo appartamento di Berlino. “Jerome è venuto a trovarmi nella mia stanza e mi ha chiesto il permesso di tornare a casa – ha detto il tecnico dei campioni di Germania, Hans-Dieter Flick – Il Bayern ha ovviamente accolto la sua richiesta, non è più a nostra disposizione per la partita”.



I bavaresi di mister Flick, dopo aver fatto incetta di premi Fifa, vanno a caccia del secondo Mondiale per Club dopo quello vinto in Marocco nel 2013. Qualora centrassero l’obiettivo, subentrerebbero nell’albo d’oro agli inglesi del Liverpool per un fantastico ‘poker’, avendo il Bayern messo in bacheca, in questo 2020 condizionato dalla pandemia di Covid-19, anche la Coppa di Germania. Inutile dire che lo spauracchio della difesa messicana, anche a palla ferma, è Robert Lewandowski, il polacco di ferro andato in gol in dieci delle ultime dodici gare del Bayern e capace di piegare in semifinale, con una doppietta, i non irresistibili egiziani dell’Al Ahly, che sempre domani a Doha (ore 16) contenderanno il terzo posto ai brasiliani del Palmeiras.

Dalla parte dei bavaresi, sulla carta superiori al Tigres per qualità di organico e palmares, c’è anche la cabala: le ultime sette finali, infatti, sono state vinte da una squadra europea, cinque ai tempi regolamentari e quattro con un handicap di -1. Numeri che non lasciano spazio a troppe interpretazioni.