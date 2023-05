Mondiale Under 20: Il tabellone degli ottavi di finale

Entrano nel vivo i Mondiali Under 20 in fase di svolgimento in Argentina, patria dei detentori del titolo mondiale conquistato nello scorso mese di dicembre. Nonostante in campo non ci siano le nazionali maggiori, il Mondiale fino ad oggi andato in scena in Argentina, non ha certo lesinato emozioni e spettacolo. Nel Gruppo A sono i padroni di casa a farla da padrone, con un bottino di 9 punti l’Argentina ha passato senza problemi la fase a giorni come prima del suo raggruppamento, seguita dall’Uzbekistan seconda 4 punti ma la miglior differenza reti ha premiato la selezioni asiatica, che come seconda ha stacco il pass sulla Nuova Zelanda, terza la selezione oceanica sempre con 4 punti, ultimo il Guatemala fanalino di coda con 0 punti. Non meno combattuto il Girone B dove a farla da padrone sono stati gli Stati Uniti primi con 9 punti, una selezione infarcita da tanti giocatori provenienti soprattutto dalla MLS, diversi dalla seconde squadre impegnate nel campionato sempre professionistico di USL, al secondo livello nella piramide calcistica statunitense, che nell’ultimo decennio sta sforando grandi talenti. Il secondo posto è andato all’Ecuador che accede agli ottavi con un bottino di 6 punti, terzo posto per l’europea Slovacchia con soli 3 punti conquistati, ultimo posto per le Isole Figi.

Interessante anche il Gruppo C, dove con 7 punti la Colombia accede agli ottavi di finale compre prima del girone, secondo con 4 punti Israele, terzo posto per il Giappone con soli 3 punti, chiude il Senegal quarto con 2 punti conquistati. Decisamente spettacolare il Gruppo D, composto da: Brasile, Italia, Nigeria e Repubblica Domenicana, dopo la sorprendente vittoria per 3-2 sul Brasile,favoritissimo per la vittoria finale, gli azzurri di Carmine Nunziata, hanno rallentato la propria corsa verso gli ottavi contro la Nigeria. La selezione africana che già ci fece tanto soffrire negli ottavi di finale ad Usa 94,a distanza di 29 anni ha saputo riprendersi la rivincita sugli azzurri, segno che quel 2-0 firmato da Roberto Baggio pesa ancora sulle menti di tanti nigeriani. Nonostante il 2-0 rimediato contro le Aquile volanti,gli azzurrini hanno saputo rifarsi contro la Repubblica Domenica, match in cui hanno saputo imporsi con un secco 3-0 che gli ha cosi consentito di chiudere il girone al secondo posto, alle spalle del Brasile vincitore contro Nigeria e Repubblica domenica, terzo posto per le aquile volanti che accedono agli ottavi come migliore tra le terze visti i 6 punti messi in cassaforte, grazie alle vittorie ottenute contro Repubblica domenica ed Italia, ultima la selezione caraibica con 0 punti conquistati.

Interessante anche il Gruppo E dove ha tenere banco è stato il duello tra Inghilterra ed Uruguay, duello risolto in favore della selezione britannica che ha chiuso il girone come prima del suo raggruppamento con la bellezza di 7 punti per la gioia di Re Carlo. Seconda la selezione sud-americana che accede agli ottavi con un bottino di 6 punti, terza la Tunisia con soli 3 punti conquistati, ultimo con 1 punto l’Iraq. A chiudere il quadro della fase a gironi è stato il Gruppo F che ha visto il Gambia accedere agli ottavi di finale come prima del suo girone con 7 punti, seguito dalla Corea del Sud seconda con 5 punti, solo terza clamorosamente la Francia con 3 punti conquistati, ultimi i centroamericani di Honduras con 1 punto messo a referto. Archiviata la fase a gironi l’attenzione si sposta tutta sugli ottavi che promettono spettacolo, ad aprire la tornata sarà il match tra gli Stati Uniti e Nuova Zelanda, tra le due formazioni ci sono solo due precedenti ed entrambi favorevoli alla selezione nord-americana, che obiettivamente non dovrebbe incontrare troppe difficoltà con una Nuova Zelanda che ha chiuso al terzo posto il suo girone. Decisamente più combattuto ed equilibrato il match tra Uzbekistan secondo nel Girone A, che incontrerà Israele a sua volta secondo nel Girone C, gara che si preannuncia scoppiettante anche perché entrambe le formazioni fino ad oggi hanno svolto lo stesso identico percorso costellato dallo stesso identico punteggio, ossia 4 punti a testa.

Non troppe difficoltà dovrebbe incontrare la Colombia che supportata anche dal pubblico amico nel regolare la pratica Slovacchia, solo terza nel Gruppo B e con soli 3 punti conquistati, a differenza dei cafeteros primi nel Gruppo C con 7 punti messi in cascina. Nessun problema dovrebbe incontrare anche il Brasile primo nel gruppo D che incrocerà la Tunisia, terza nel Gruppo E con soli 3 punti conquistati, spettacolare ed intenso sarà il match tra i padroni di casa dell’Argentina primi nel Gruppo A con 9 punti, che riceveranno una scatenata Nigeria terza con 6 punti nel Gruppo D ma solo per differenza reti. Gara dove la qualità tecnica dei padroni di casa si contrapporrà al grande dinamismo della Nigeria, che della velocità e forza fisica ha sempre fatto le sue armi migliori, match dunque che promette non poco spettacolo. Come non poco spettacolo promette il big match tra Inghilterra ed Italia, rispettivamente prima e seconda nei propri gironi, quella tra inglesi ed italiani è una sfida che ormai si perde nella notte dei tempi, che ha avuto come atto ultimo non solo la finale di Euro 2020 dove nella cornice del Wembley Stadium ad avere la meglio furono i ragazzi di Mancini, a cui fece seguito la vittoria azzurra anche in Nations League. Match dunque tutto da seguire, perché tra corsi e ricorsi storici, promette davvero tanto spettacolo, da seguire anche un inedito Gambia- Uruguay, i pronostici ovviamente sono tutti in favore della selezione sud-americana, ma guai sottovalutare il team africano capace di chiudere al primo posto con 7 punti il proprio girone. A chiudere la torna degli ottavi sarà il match tra Ecuador e Corea del Sud, tra le due selezioni esiste un precedente che vide la selezione asiatica imporsi per 1-0 su quella sud-americana. Gara come le altre tutta da seguire ed ottavi di finale che si preannunciano decisamente scoppiettanti e divertenti, che sicuramente regaleranno non poche emozioni e qualche sorpresa.