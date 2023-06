Mondiale Under 20: Il tabellone dei quarti di finale

Comincerà questa sera la tornata dei quarti di finale dei Mondiali Under 20 in fase di svolgimento in Argentina, il match che farà da apri pista sarà quello tra Israele e Brasile, la selezione israeliana è giunta sorprendentemente ai quarti di finale, dopo aver chiuso al secondo posto nel Gruppo C la fase a gironi, per poi imporsi 1-0 sull’Uzbekistan negli ottavi di finale. Dall’altra parte del campo il Brasile, la selezione carioca già vincitrice del titolo ben 5 volte, dopo un avvio di torneo thriller vista la sconfitta per 3-2 patita contro l’Italia, sapendo però poi riprendersi nelle due gare restanti tanto da chiudere la fase a gironi come prima nel Gruppo D, ha proseguito la sua marcia superando anche gli ottavi di finale, dove ha liquidato la pratica Tunisia con un secco 4-1.

Il secondo quarto di finale vedrà impegnate la Colombia giunta prima nel Gruppo G che incrocerà gli azzurri di Carmine Nunziata, giunti secondi Gruppo D. Negli ottavi di finale la selezione sud-americana ha superato con un largo 5-1 la Slovacchia, dal canto suo l’Italia dopo un tiratissimo match con l’Inghilterra, ha saputo staccare il pass per i quarti imponendosi per 2-1. Match dunque tutto da seguire perché se la Colombia negli ottavi ha già giustiziato una selezione europea, dal canto suo l’Italia nella gara d’esordio ha liquida a sua volta un’altra grande sud-americana, gara che opporrà due ottimi team ancora alla ricerca del primo storico successo nel torneo. Tra le due formazioni esiste un solo precedente andato in scena al torneo di Tolone nell’ormai lontano 2011 e chiuso con il risultato di 1-1.

Non meno interessante sarà il match tra Corea del Sud e Nigeria, la selezione asiatica è giunta ai quarti prima superando la fase a gironi dove nel Gruppo F è arrivata seconda, per poi imporsi per 3-2 sull’Ecuador negli ottavi di finale. Dal canto suo la Nigeria giunta terza nel Gruppo D,negli ottavi di finale ha saputo imporsi con un secco 2-0 sui padroni di casa dell’Argentina, percorso fantastico quello svolto dalle aquile voltanti fino ad oggi, che ne fanno una delle serie candidate per la conquista del titolo insieme a Brasile ed Italia.

L’ultimo quarto di finale vedrà impegnate Stati Uniti ed Uruguay, la selezione nord-americana è giunta ai quarti di finale dopo aver chiuso la fase a giorni come prima nel Gruppo B, superando gli ottavi con un largo 4-0 la Nuova Zelanda. Dal canto suo la selezione sud-americana dopo aver centrato la qualificazione agli ottavi come seconda nel Gruppo E, ha saputo ripetersi negli ottavi dove ha superato per 1-0 il Gambia giunto primo nel Gruppo F. Dunque quarti di finale che si preannuncia scoppiettanti ed intensi, dove a differenza degli ottavi partite scontate non ci sono,ma saranno da giocare tutte fino alla fine.

Programma Quarti di finale

Israele –Brasile

Colombia – Italia: ore 23-00 diretta su Rai Sport

Corea del Sud – Nigeria

Stati Uniti – Uruguay