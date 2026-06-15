Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
COLOGNE, GERMANY - JUNE 22: Kevin De Bruyne of Belgium celebrates scoring his team's second goal with teammate Yannick Carrasco during the UEFA EURO 2024 group stage match between Belgium and Romania at Cologne Stadium on June 22, 2024 in Cologne, Germany. (Photo by Ryan Pierse - UEFA/UEFA via Getty Images)
Mondiali 2026

Mondiali 2026 LIVE: Belgio-Egitto in diretta

Giu 15, 20261 Lettura

Live data by Scoreaxis
0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Mondiali 2026: Spagna choc al debutto, solo 0-0 con Capo Verde

Giu 15, 2026

Mondiali 2026: chi sono i bomber più prolifici di sempre?

Giu 15, 2026

Mondiali 2026: Olanda fermata dal Giappone, manita Svezia alla Tunisia

Giu 15, 2026