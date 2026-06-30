Mondiali 2026 LIVE: Costa d’Avorio-Norvegia in diretta

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CHISINAU, MOLDOVA - MARCH 22: Aron Donnum of Norway celebrates scoring his team's fifth goal with teammates during the FIFA World Cup 2026 European Qualifier between Moldova and Norway at Stadionul Zimbru on March 22, 2025 in Chisinau, Moldova. (Photo by Vasile Mihai-Antonio - UEFA/UEFA via Getty Images)
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