Mondiali 2026 LIVE: Croazia-Ghana in diretta

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PARIS, FRANCE - MARCH 23: Michael Olise of France celebrates scoring his team's first goal with teammates during the UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two match between Croatia and France at Stade de France on March 23, 2025 in Paris, France. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images)
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