Mondiali 2026 LIVE: Germania-Paraguay in diretta

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LEIPZIG, GERMANY - NOVEMBER 17: Assan Ouedraogo of Germany celebrates scoring his team's sixth goal with teammates Felix Nmecha and Nathaniel Brown during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Germany and Slovakia at Red Bull Arena on November 17, 2025 in Leipzig, Germany. (Photo by Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)
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