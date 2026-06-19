Mondiali 2026 LIVE: Olanda-Svezia in diretta

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SOLNA, SWEDEN - MARCH 31: Gustaf Lagerbielke of Sweden celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs match between Sweden and Poland at Strawberry Arena on March 31, 2026 in Solna, Sweden. (Photo by Linnea Rheborg - UEFA/UEFA via Getty Images)
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