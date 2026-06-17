Mondiali 2026 LIVE: Portogallo-Rep. Congo in diretta

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 18: Cristiano Ronaldo of Portugal celebrates with teammate Bernardo Silva after Robin Hranac of Czechia (not pictured) concedes an own goal, the first goal for Portugal, during the UEFA EURO 2024 group stage match between Portugal and Czechia at Football Stadium Leipzig on June 18, 2024 in Leipzig, Germany. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)
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