Mondiali 2026 LIVE: Qatar-Svizzera in diretta

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BERLIN, GERMANY - JUNE 29: Granit Xhaka of Switzerland looks on during the UEFA EURO 2024 round of 16 match between Switzerland and Italy at Olympiastadion on June 29, 2024 in Berlin, Germany. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)
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