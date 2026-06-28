Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Crediti foto: AI Generated / OpenAI
Mondiali 2026

Mondiali 2026 LIVE: Sudafrica-Canada in diretta

Giu 28, 20261 Lettura

Live data by Scoreaxis
0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Il tabellone dei sedicesimi del Mondiale 2026: calendario e sfide

Giu 28, 2026

Argentina a punteggio pieno, Austria e Algeria avanti

Giu 28, 2026

Colombia prima, Portogallo secondo: Cannavaro saluta

Giu 28, 2026