Montella è pronto a tornare in Italia: l’incastro in Serie A

Un aeroplanino dovrebbe partire dalla Turchia direzione Italia. Come comandate ci dovrebbe essere proprio lui Vincenzo Montella. Il tecnico napoletano ha nostalgia dell’Italia e dopo la sua campagna turca vorrebbe tornare in Serie A per dimostrare ancora di essere un allenatore all’altezza del nostro campionato. Il rendimento dell’allenatore italiano all’Adana Demirspor è stato di altissimo livello. La squadra è reduce da cinque vittorie consecutive nel campionato turco e attualmente occupa la quarta posizione. Il rendimento della squadra è migliorato tanto durante la stagione, in particolar modo in attacco. Il reparto avanzato dell’Adana è il terzo di tutto il campionato, mentre ha la quarta miglior difesa.

Le sue ultime stagioni in serie A sono state altalenanti si è fatto conoscere a Catania, poi si è affermato con la Roma, poi con la Fiorentina ma ha fallito il grande salto. Il suo passaggio al Milan, nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana nel 2016, non è riuscito a dare alla squadra rossonera quel bel gioco che avevamo visto a Firenze. Finita l’esperienza in Italia arriva per lui il Siviglia ma anche qui non riesce a fare girare la squadra come vorrebbe. Attualmente guida l’Adana Demirspor e sono in corso valutazioni sul futuro, l’addio al campionato turco è molto probabile.

Vincenzo Montella è ancora un allenatore in grado di dare tanto al calcio italiano ed è in lizza per il ritorno nel campionato di Serie A. E’ destinato ad aprirsi un vero e proprio incastro in grado di coinvolgere due squadre. L’ago della bilancia è rappresentato da Raffaele Palladino allenatore del Monza entrato nel mirino delle big. Qualora dovesse lasciare la Brianza, Galliani e Berlusconi avrebbero pensato a Dionisi, attualmente al Sassuolo. Se i neroverdi dovessero dire addio al suo tecnico sarebbe proprio Montella il primo della lista. L’Aeroplanino è pronto a decollare, il ritorno in Serie A è più di un’idea…