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LEIPZIG, GERMANY - JULY 02: Vincenzo Montella, Head Coach of Turkiye, looks on during the UEFA EURO 2024 round of 16 match between Austria and Turkiye at Football Stadium Leipzig on July 02, 2024 in Leipzig, Germany. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)
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Montella esonerato dalla Turchia: quattro sconfitte e una decisione inevitabile

Ott 10, 20262 Lettura

L’avventura di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia è ufficialmente terminata. La Federazione calcistica turca ha annunciato venerdì 9 ottobre la decisione di interrompere il rapporto con l’allenatore italiano. Una scelta arrivata dopo settimane di critiche e risultati negativi, culminati nelle quattro sconfitte consecutive nella Nations League.

Il tecnico paga soprattutto il rendimento della squadra nell’ultima fase della propria gestione. La decisione chiude un’esperienza iniziata nel settembre 2023 e caratterizzata da momenti importanti, ma anche da un progressivo deterioramento dei risultati.

Montella esonerato, la decisione della Federazione turca

La comunicazione ufficiale è arrivata al termine delle valutazioni effettuate dai vertici della Federazione. Il bilancio dell’ultima fase era diventato particolarmente difficile da sostenere. La Turchia aveva perso tutte le quattro partite disputate nella Nations League 2026, mostrando problemi sia nella gestione difensiva sia nella capacità di reagire durante gli incontri.

Le sconfitte avevano alimentato le critiche dei media e dei tifosi. La pressione sull’allenatore era aumentata progressivamente, fino alla decisione di interrompere il rapporto. Montella lascia quindi la nazionale turca dopo tre anni, senza riuscire a completare il percorso iniziato nel 2023.

Dagli Europei ai Mondiali, i risultati migliori

L’esperienza dell’allenatore italiano non può essere valutata soltanto attraverso le ultime sconfitte. Montella aveva inizialmente ottenuto risultati importanti. Durante gli Europei, la Turchia era riuscita a raggiungere i quarti di finale, mostrando un’identità offensiva riconoscibile e valorizzando diversi giovani. Il risultato aveva rafforzato il rapporto tra l’allenatore e l’ambiente.

Successivamente era arrivata anche la qualificazione ai Mondiali del 2026. Un traguardo particolarmente significativo, considerando che la nazionale turca mancava dalla competizione da 24 anni. Il ritorno al torneo iridato aveva rappresentato uno dei momenti più importanti della gestione Montella.

Il Mondiale del 2026 e l’inizio della crisi

Le difficoltà sono emerse proprio durante il Mondiale. La Turchia non è riuscita a superare la fase a gironi, concludendo il proprio percorso prima del previsto. Un risultato che ha provocato delusione e aperto le prime discussioni sul futuro dell’allenatore. Montella aveva comunque mantenuto l’incarico, con l’obiettivo di ricostruire la squadra e ripartire attraverso la Nations League.

La nuova competizione non ha però portato il cambiamento sperato. Le sconfitte contro avversari di alto livello hanno evidenziato difficoltà nella gestione delle partite. Il rendimento negativo ha progressivamente indebolito la posizione del tecnico.

Perché la Turchia ha deciso di cambiare

La scelta della Federazione arriva in un momento nel quale la nazionale deve programmare il proprio futuro. Il gruppo dispone di diversi giocatori interessanti e vuole tornare a essere competitivo nelle principali competizioni internazionali. Per raggiungere questo obiettivo, i dirigenti hanno ritenuto necessario avviare una nuova fase tecnica.

La decisione rappresenta una conclusione anticipata rispetto alle aspettative iniziali. Montella aveva costruito una parte importante della propria credibilità internazionale proprio grazie ai risultati ottenuti con la Turchia. Le ultime settimane hanno però modificato profondamente il quadro.

Montella, quale futuro dopo l’esonero

La conclusione dell’esperienza turca riporta il nome dell’allenatore italiano sul mercato. Montella possiede una lunga esperienza maturata tra Serie A e calcio internazionale. In Italia ha allenato, tra le altre, Roma, Fiorentina e Milan, prima di intraprendere ulteriori esperienze all’estero. La parentesi con la Turchia gli ha permesso di consolidare il proprio profilo anche come commissario tecnico.

Al momento non risultano accordi ufficiali per una nuova panchina. L’esonero chiude un ciclo importante, ma non cancella i risultati ottenuti da Montella durante la prima parte della sua esperienza turca. Il prossimo incarico dipenderà dalle opportunità che si presenteranno nei prossimi mesi.

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