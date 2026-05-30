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Serie B

Monza in Serie A: promozione con il brivido, Catanzaro eliminato

I brianzoli cadono 2-0 al ritorno contro un grande Catanzaro, ma conquistano la Serie A grazie al miglior piazzamento in classifica dopo il doppio confronto dei play-off.

Mag 30, 20261 Lettura
IPA85170242 - Team Ac Monza celebrate prize improve player Serie B with fans during the Italian Serie BKT second leg Final football match between AC Monza and US Catanzaro on 29 of May 2026 at U-Power stadium in Monza, Italy. Photo Tiziano Ballabio

Il Monza torna in Serie A dopo una sola stagione in cadetteria. La formazione guidata da Paolo Bianco conquista la promozione al termine di una finale play-off ricca di emozioni e sofferenza, resistendo all’assalto del Catanzaro che ribalta il risultato dell’andata ma si ferma a un passo dall’impresa. Al termine dei 180 minuti il punteggio complessivo è di perfetta parità, ma il miglior piazzamento ottenuto dai brianzoli nella regular season consente ai biancorossi di festeggiare il ritorno nella massima serie insieme a Venezia e Frosinone.

Dopo il successo per 2-0 ottenuto all’andata, il Monza affronta il ritorno con l’obiettivo di gestire il vantaggio, ma il Catanzaro parte subito con grande intensità. La squadra di Alberto Aquilani prende progressivamente il controllo del gioco e al 39’ riapre completamente il discorso promozione: su una punizione battuta da Pontisso dalla corsia sinistra, Felipe Jack svetta più in alto di tutti e firma l’1-0 di testa.

Nella ripresa i calabresi continuano a spingere alla ricerca del gol che riporterebbe il confronto in equilibrio. Il premio arriva al 78’, quando il neoentrato Frosinini trova ancora di testa la rete del 2-0 che fa esplodere l’entusiasmo giallorosso e pareggia i conti nel doppio confronto.

Gli ultimi minuti sono caratterizzati da tensione e nervosismo. Fioccano i cartellini gialli e non mancano provvedimenti disciplinari anche nelle panchine, segno della posta in palio. Il Monza, però, riesce a stringere i denti e a difendere il risultato che, grazie al terzo posto conquistato in campionato, vale la promozione.

Per i brianzoli è il ritorno immediato in Serie A dopo un solo anno di assenza. Resta invece l’amarezza per un Catanzaro protagonista di una prestazione coraggiosa e generosa, capace di sfiorare una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso. I giallorossi escono dai play-off a testa alta, mentre il Monza può finalmente celebrare il ritorno tra le grandi del calcio italiano.

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