Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
LISBON, PORTUGAL - JANUARY 28: Jose Mourinho, Head Coach of Benfica, speaks to the media in a post match press conference after the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do SL Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Photo by Octavio Passos - UEFA/UEFA via Getty Images)
Champions League

Mourinho accende la Champions: «Chivu? Avevo già capito tutto»

Set 8, 20262 Lettura

La Champions League riparte con una sfida dal fascino particolare. Al Santiago Bernabeu si affrontano Real Madrid e Inter, ma gran parte dei riflettori sarà inevitabilmente puntata su José Mourinho e Cristian Chivu. Il tecnico portoghese ritrova il club con cui conquistò il Triplete nel 2010 e uno dei protagonisti di quella squadra, oggi seduto sulla panchina nerazzurra. Alla vigilia, Mourinho non ha nascosto il legame con il passato, pur ribadendo la propria totale appartenenza al Real.

Mourinho tra Real Madrid e ricordi nerazzurri

«In questo momento il Bernabeu è il mio stadio: lavoro per il Real Madrid», ha spiegato Mourinho, ricordando però come l’impianto madrileno rimanga un luogo speciale anche nella storia dell’Inter per il trionfo europeo del 2010.

Per lo Special One, però, i sentimenti dovranno lasciare spazio al campo. Real Madrid-Inter mette subito in palio punti importanti in Champions League, anche se il portoghese si augura che le strade delle due squadre possano incrociarsi nuovamente nelle fasi più avanzate della competizione.

L’elogio all’Inter e a Chivu

Mourinho ha speso parole importanti per la formazione nerazzurra, sottolineandone soprattutto continuità tattica e mentalità. Secondo il tecnico del Real, l’Inter ha conservato negli anni una precisa identità di gioco, passando da Antonio Conte a Simone Inzaghi fino all’attuale gestione di Cristian Chivu.

Una squadra dotata di fisicità, qualità ed esperienza, tanto da sorprendere Mourinho per non essere riuscita a conquistare nuovamente la Champions negli ultimi anni.

Particolare anche il passaggio dedicato a Chivu. Il portoghese ha raccontato di aver intuito già quando lo allenava che il rumeno avesse le caratteristiche e la volontà necessarie per intraprendere, una volta terminata la carriera da calciatore, il percorso da allenatore.

Mbappé contro Lautaro e la battuta sul calendario

Tra i protagonisti più attesi ci saranno inevitabilmente Kylian Mbappé e Lautaro Martinez. Mourinho ha evitato paragoni diretti, definendoli due calciatori differenti ma entrambi fondamentali per le rispettive squadre.

Il Real dovrà inoltre fare i conti con tre giocatori squalificati, un problema che non cambia però l’approccio dello Special One: al fischio d’inizio, ha ricordato, saranno comunque undici contro undici.

Non è mancata infine una delle classiche battute del portoghese, che parlando del calendario europeo ha ironizzato sulla possibilità che a compilarlo sia stato «qualcuno italiano». Poi una frase che sintetizza il suo approccio alla nuova sfida sulla panchina del Real Madrid: «Anche se sembro più tranquillo, sono sempre lo stesso».

0 Shares
Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

Articoli correlati

Real Madrid-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv

Set 8, 2026

Chivu sfida l’amico Mourinho: «Al Bernabeu con coraggio»

Set 8, 2026

Il programma completo della 1^ giornata di Champions League

Set 7, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.