Mourinho aspetta Abraham, contro il Cagliari la svolta?

Il passaggio di Edin Dzeko all’Inter ha fissato l’inizio di una nuova era, per ciò che concerne l’attacco della Roma; la compagine capitolina è dovuta correre ai ripari visto che aveva già definito le strategie del mercato per il nuovo mercato che Josè Mourinho avrebbe dovuto affrontare. La permanenza del bosniaco e di Borja Mayoral veniva arricchita dall’arrivo di quel Shomurudov voluto proprio dal tecnico di Setubal. Il matrimonio, atteso da anni, tra il cigno di Sarajevo ed i campioni d’Italia ha mescolato le carte dando il là ad una trattativa esosa sia dal punto di vista temporale che da quello economico (più di 40 milioni investiti). Maglietta numero 9, numero pesante di chi ha il compito di gonfiare la rete. Eredità pesante quella lasciata dall’ex Manchester City e, ironia della sorte, un altro giocatore proveniente dalla Premier ha l’arduo compito di non far rimpiangere l’attaccante.

Lo Special One è stato in grado di costruire un’immagine del ragazzo ben diversa da quanto, fino ad oggi, ha espresso in campo (soprattutto in Serie A). In nove presenze Tammy Abraham ha giocato 783 minuti, quasi interamente le gare a disposizioni, segnando 2 reti e dispensando 2 assist. Il dato che deve far riflettere è quello concernente il numero di tiri a partita, appena 2.53, numero più basso della sua carriera (eccezion fatta per l’esperienza allo Swansea). I 12 tiri totali sono, obiettivamente, troppo pochi soprattutto perchè un solo gol è arrivato all’interno dell’area di rigore (luogo dove dovrebbe divorare gli avversari). Altro dato che può far scattare qualche piccolo campanello d’allarme è l’aver segnato entrambe le reti con il piede destro. Un calciatore in Serie A che non riesce a concludere in nessun’altra modalità è un pochino riduttivo, anche perchè ha fallito in ben 7 occasioni. Sono più i legni colpiti che i gol effettuati, i più ci racconteranno che però mette cattiveria in quello che fa e che prendere un palo significa andarci vicino ma… i dati non sbagliano, prendere un montante vuol dire non aver segnato purtroppo per il centravanti britannico.

Qual è, però, il concreto problema di Tammy Abraham e perchè non riesce ad essere decisivo? La motivazione risiede in un assunto tattico: il calciatore rende di più con qualcuno al suo fianco (che sia una seconda punta o due ali fluidificanti). All’Aston Villa, migliore stagione nella sua carriera, ha avuto modo di giocare con Ghazi ed Adomah (entrambi in grado di assistere al meglio le skill dell’ex blues). La Roma gioca in modo diverso dando più spazio alle iniziative dei trequartisti e mettendo un numero 9 in avanti in grado di, non solo, far salire la squadra ma anche di fare da sponda per le sovrapposizioni dei centrocampisti avanzati; chi gioca nel 4-2-3-1 di stampo JM deve avere caratteristiche da seconda punta o avere un killer instinct pazzesco. Abraham è giovane ma ancora non riesce ad integrarsi al meglio al proprio compito, aiuta sì la manovra offensiva ma è stato acquistato per segnare gol. Non avere cattiveria sotto porta significa, in fondo, non segnare molti gol. Se l’attaccante inglese non aumenta la propensione offensiva ha una proiezione di soli 8 gol in Serie A quest’anno (le stesse reti, però, che fece Dzeko nel suo primo anno in giallorosso). Waiting Tammy