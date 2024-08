Mourinho è già fuori, Slavia e Lille ai playoff. Settebello Qarabag

Come previsto, non ci sono state grosse sorprese in questo ritorno del terzo turno preliminare. Lo Slovan Bratislava dopo il 2-0 dell’andata, passa con uno scialbo 0-0 al ritorno contro l’APOEL Nicosia e continua a sognare in grande, ad attenderlo però ci sarà un ultimo ostacolo chiamato Midtjylland. Lo stesso Midtjylland che non ha avuto particolari problemi a buttare fuori il Ferencvaros. Dopo averlo infatti battuto 2-0 in casa propria, in Ungheria termina in pareggio. I danesi rispondono nel secondo tempo al vantaggio iniziale dei padroni di casa al 17′ e il risultato da quel momento in poi resta inchiodato sull’1-1 con gli ungheresi che al 90+7′ restano anche in 10 per il rosso diretto a Raul. Mantiene fede al risultato d’andata (3-1) anche lo Slavia Praga contro l’Union St. Gilloise. Quest’ultimo in svantaggio di due lunghezze, nonostante la sfida in casa davanti al proprio pubblico non è riuscito nell’impresa. Al Lotto Park termina a reti bianche. A festeggiare sono gli ospiti che continuano la scalata verso un posto in Champions dopo due anni di assenza. Prima però è prevista una fermata per Lilla che ha estromesso il Fenerbahçe di Josè Mourinho. Sfumato infatti per i turchi il primo obiettivo stagionale. Al Şükrü Saracoğlu in seguito all’autogol allo scadere in favore dei “canarini gialli” che ha pareggiato i conti, la partita si è prolungata fino ai supplementari dove ha visto trionfare i francesi a 2 minuti dai calci di rigore con un tiro proprio dal dischetto di J. David pur giocando in 10 per quasi tutto il secondo tempo.

Anche per il Salisburgo risulta decisiva la gara di andata che aveva visto sconfiggere il Twente 2-1. Nonostante un ritorno colmo di gol con un risultato finale di 3-3, dove gli olandesi nuovamente andati sotto di due gol, hanno tentato fino all’ultimo di rimontarla, ad avere la meglio sono stati gli austriaci grazie al raddoppio di una settimana fa firmato da Kjaergaard al 85′ che in questa sfida ha fallito un rigore al 74′ sul momentaneo punteggio di 2-3. Tra 7 giorni incontrerà la Dynamo Kiev. Gli ucraini hanno infatti battuto i Rangers in Scozia con un netto 2-0 dopo l’1-1 dei primi 90 minuti. In seguito alla prima frazione terminata a reti inviolate, ad innescare la miccia è l’espulsione per doppio giallo a Jefte. Il club allenato da O. Shovkovskiy ne approfitta e a 10 minuti dalla fine nel giro di appena 120 secondi si porta prima in vantaggio con Pikhalyonok e poi la chiude con N. Voloshyn.

Il Qarabag e il Bodo vanno ai play-off in scioltezza. Super rimonta per la squadra di Baku che dopo aver perso l’andata 2-1 contro il Ludogorets, ha finito per umiliarlo davanti ai loro tifosi con un sonoro 7-2. All’Huvempharma Arena la gara si è infiammata subito con lo squillo degli ospiti al 7′. La risposta dei bulgari non si è fatta attendere ed in seguito al pareggio è arrivata anche la doppietta di K. Duah. Il Qarabag nonostante la rimonta subìta non si fa però abbattere e si rialza nei minuti di recupero dei primi 45′ con Y. Benzia e P. Andrade. La gara continua ai supplementari e gli azeri danno il meglio di sè segnando ben 4 reti e mettendo definitivamente un punto alla sfida. Per quanto riguarda invece il Bodo, è poker contro lo Jagiellonia Bialystok. Solo un’illusione il vantaggio al 4′ (autogol) dei polacchi. I norvegesi la ribaltano subito nel primo tempo per poi dargli il colpo di grazia nel secondo con le reti di S. Fet che sale a quota 2 gol e K. Hogh. Qarabag e Bodo Glimt si sfideranno quindi rispettivamente contro Dinamo Zagabria e Stella Rossa, già ai play-off per questioni di Ranking.

Infine combattono ma hanno la meglio Sparta Praga e Malmo che dopo aver vinto rispettivamente contro FCSB 3-2 e PAOK 4-3 dove si è dovuto ricorrere ai tempi supplementari, si daranno battaglia per entrare nella massima competizione europea. Piccolo appunto per il Malmo che contro i greci ha giocato una super gara. Ad un passo infatti dall’uscita dalle qualificazioni, prima l’ha ripresa al 90+7′ con il gol di Zatterstrom prolungando così la gara di un’altra mezz’ora e poi l’ha vinta al 99′ con Christiansen.

Risultati ritorno terzo turno preliminare

Apoel Nicosia-Slovan Bratislava 0-0 (0-2)

Bodø/Glimt-Jagiellonia 4-1 (1-0)

Fenerbahce-Lille 1-1 dts (1-2)

Twente-Salisburgo 3-3 (1-2)

Paok Salonicco-Malmo 3-4 dts (2-2)

Ferencvaros-Midtjylland 1-1 (0-2)

Ludogorets Razgrad-Qarabag 2-7 dts (2-1)

Steaua Bucarest-Sparta Praga 2-3 (1-1)

Royale Union Saint-Gilloise-Slavia Praga 0-1 (1-3)

Rangers Glasgow-Dinamo Kiev 0-2 (1-1)