Mourinho si presenta:”Voglio la Roma dei romanisti”

A Roma è il giorno dello Special One. Sulla Terrazza Caffarelli va infatti in scena l’attesissima presentazione del nuovo tecnico giallorosso Josè Mourinho. Ecco le dichiarazioni in tempo reale dello Special One:

TIFOSI SPECIALI – “Prima di tutto devo ringraziare i tifosi perché la reazione al mio arrivo alla Roma è stata eccezionale. Ho avuto subito la sensazione di essere in debito. E’ stata un’accoglienza emozionante, mi ah colpito moltissimo. Ringrazio anche la fiducia del club e della proprietà”

PERCHE’ LA ROMA – “Nulla viene da nulla e nulla ritorna nel nulla. Sono vicino alla statua di Marco Aurelio. Sono molto vicino alla filosofia e al progetto della proprietà. Non bisogna mai dimenticare il passato fantastico di questo club, ma voglio anche costruire il futuro. La proprietà non vuole successo oggi e problemi domani, ma una situazione sostenibile nel futuro con grande passione. E’ tempo di lavorare col mio staff e con tutte le persone di Trigoria. Non ho scelto la Roma per la città. Non sono qui in vacanza. La città è incredibile e il legame con la città è ovvio. nel mondo si confonde la città col club e questa è una responsabilità che sento. Siamo qui per lavorare e fare bene”.

PRESSIONE MEDIATICA – “Ho dovuto cambiare telefono già tre volte. Non so come, ma la stampa trova sempre il mio numero… Scherzi a parte è fantastico e incredibile. L’Italia ti manca quando non sei qui. Però c’è un lavoro da fare internamente e noi all’interno del club ci dobbiamo concentrare su quello, non sulla stampa. Non sono troppo simpatico quando lavoro. Io lavoro per difendere il mio club e quello che succede rimane all’interno dello spogliatoio”

LA MENTALITA’ – “Prima bisogna conoscere un gruppo. Non si cambiano le cose se prima non si ha consapevolezza di quello che succede. Ci sono comunque dei principi fondamentali e non negoziabili. Già dal primo allenamento si capirà il mio modo di lavorare. Voglio sempre il 100%. A Trigoria ho visto una grande gioia e una grande voglia di lavorare insieme al massimo. Ho provato una grande sensazione. C’è stato subito un buon feeling”

MERCATO – “Non ho parlato con nessuno. E’ la verità. Parlo con Tiago e la proprietà, con le diverse aree del club. Ma non ho contattato giocatori”

LA SFIDA PIU’ DIFFICILE – “La prossima sfida è sempre la più importante della mia carriera. In questo caso, ora è la Roma. Il momento del calcio italiano? Stiamo parlando della finalista di Euro 2020 con quasi tutti i calciatori che giocano in Italia. Se le squadre italiane non fanno bene in Europa la responsabilità è nostra”

DZEKO – “Non voglio rispondere. Non devo dirti quello che faccio nel mio club. Non voglio entrare in questa dinamica. Non voglio condividere con la stampa il mio lavoro al’interno. Il capitano? Lo sapranno prima la società e i giocatori”

IL CONTRATTO – “E’ un contratto triennale e poi spetterà al club decidere il futuro. Non si può sfuggire dal fatto che qui non si vince da tanti anni. Come mai la squadra è arrivata a tanti punti dalla prima in classifica. Sono domande che dobbiamo farci. La proprietà e i dirigenti conoscono le risposte meglio di me e sanno che c’è da fare. Arrivare a vincere subito non voglio dire che non sia possibile, ma normalmente non è così”

SPINAZZOLA E CRISTANTE – “Siamo tutti felici di avere Spinazzola e Cristante in una nazionale che ha fatto molto bene a Euro 2020. E’ un grande motivo d’orgoglio anche per me che non ho ancora lavorato con loro. I giocatori della Roma sono già i miei giocatori. Cristante dimostra che l’Italia è piena di talenti e si gioca solo in 11. Anche Mancini ha grande rispetto per Cristante e appena c’è un momento di difficoltà lo chiama in casa. Ha personalità e lo aspetto a braccia aperte. Per Spinazzola dispiace a tutti noi. Ma è incredibile perché ha una grande gioia. E’ arrivato a Trigoria e si è dimostrato subito positiva. Non lo avremo per tanto tempo e sarà dura per lui o per noi. La soluzione? Abbiamo Calafiori, abbiamo fiducia in lui, ma è giovane. Quindi avremo bisogno di un terzino sinistro”

RESPONSABILITA’ – “Sono vittima del modo in cui la gente mi guarda e dei miei successi. Nello United ho vinto tre titoli ed è stato un disastro… quello che per me è un disastro, per gli altri è fantastico. Obiettivi? La prima partita ufficiale la vogliamo vincere, poi penseremo al secondo match. Cercheremo di essere pragmatici. Questa squadra ogni giorno deve migliorare. Dobbiamo lavorare sulle strutture a Trigoria e sulla squadra e sui giocatori”.

LE CRITICHE – “Non ho nulla da rispondere. I miei ultimi tre club. Scudetto con Chelsea, tre coppe con lo United, una finale col Tottenham. Quello che per me è un disastro qualcuno non l’ha mai fatto nella vita. E’ così… è colpa mia”

LA ROMA DEI ROMANISTI – “Non voglio la Roma di Mou. Voglio la Roma dei romanisti. Sono uno in più. Non mi piace sentir parlare di Roma di Mourinho”

LA VITTORIA – “Non è una mia ossessione pensare in questo modo. Non si può scappare dalla verità e dagli ultimi risultati della Roma. E’ la realtà. Ma prima vogliamo capire bene perché e capire come impostare questo progetto. Ovviamente servirà del tempo. E’ stata una parola chiave quando ci siamo incontrati con la proprietà giallorossa. Però se possiamo accelerare questo processo, meglio. Questa è la mia natura e voglio che tutti all’interno del club abbiano questa mentalità”

ZANIOLO – “Dobbiamo capire, comunicare e analizzare le sue caratteristiche. Ho una squadra tecnica che mi piace molto. C’è talento e passione. Zaniolo ha un talento fantastico come altri nella squadra. Sappiamo cosa gli è successo dal punto di vista degli infortuni. Dobbiamo trovare il suo habitat naturale dove si può esprimere al massimo. Dobbiamo cercare un’idea di gioco che renda felici i giocatori”

IDEE TATTICHE – “Abbiamo un’idea di gioco, ma ogni giorno dovremo elaborarla e adattarla per far esprimere i giocatori al massimo. Non vogliamo far giocare i calciatori nel ruolo sbagliato o in una situazione che non li fa rendere. Il calcio è molto cambiato ed è difficile definire un modulo esatto. Durante la partita oggi bisogna avere la possibilità di cambiare. Si può giocare in un modo quando hai la palla e in un altro quando non ce l’hai. Il documentario quando ero al Tottenham ha mostrato esattamente quello che succede. Dopo un po’ ci si dimentica dei microfoni negli spogliatoi e non si fa teatro”

LA ROMA TRA TRE ANNI – “La vedo che festeggia. Cosa? Qualcosa…”