Mourinho squalificato per 4 giornate: accuse di razzismo e insulti!

José Mourinho torna a far parlare di sé, e questa volta non per i risultati in campo. L’allenatore portoghese, noto per il suo carattere focoso e le dichiarazioni sopra le righe, è stato squalificato per quattro giornate dalla Federazione Calcistica Turca dopo gli eventi accaduti nel derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahçe, terminato 0-0 lo scorso fine settimana.

La squalifica si articola in due parti: due giornate per presunti comportamenti razzisti e altre due per insulti rivolti al quarto ufficiale di gara. Secondo le ricostruzioni, Mourinho avrebbe indirizzato ai componenti della panchina del Galatasaray l’espressione “saltavano come scimmie”, suscitando un’immediata ondata di indignazione. Inoltre, il tecnico avrebbe rivolto parole offensive al quarto uomo, criticando apertamente l’operato dell’arbitro sloveno Vincic, designato per dirigere l’incontro.

La reazione del Galatasaray e la denuncia alla UEFA

Il Galatasaray non ha perso tempo nel condannare pubblicamente le parole di Mourinho, annunciando la volontà di presentare un esposto alla UEFA e alla FIFA. Il club ha definito le dichiarazioni del tecnico del Fenerbahçe come “disumane e immorali”, ribadendo la necessità di un calcio libero da discriminazioni e comportamenti scorretti. Attraverso i propri canali ufficiali, la società ha sottolineato come episodi di questo genere non possano trovare spazio nel calcio moderno e ha chiesto provvedimenti più severi nei confronti dell’allenatore lusitano.

Un nuovo capitolo nelle polemiche su Mourinho

Non è la prima volta che José Mourinho si trova coinvolto in situazioni controverse. Nel corso della sua carriera, episodi simili hanno spesso caratterizzato il suo percorso, alimentando dibattiti accesi tra tifosi e addetti ai lavori. Questo nuovo episodio in Turchia rappresenta solo l’ennesimo capitolo di una carriera costellata di successi, ma anche di scontri e polemiche.

La decisione della Federazione Calcistica Turca si inserisce in un contesto di crescente attenzione nei confronti del rispetto e della correttezza nel mondo del calcio, segnando un passo deciso nella lotta contro ogni forma di discriminazione e comportamento antisportivo. Resta da vedere se la UEFA e la FIFA prenderanno ulteriori provvedimenti, oppure se Mourinho potrà continuare la sua esperienza turca senza ulteriori sanzioni.