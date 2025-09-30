Mourinho, Chelsea-Benfica è un intreccio di emozioni e storia

José Mourinho è tornato a Stamford Bridge, ma stavolta con la maglia del Benfica. Un ritorno carico di emozioni per l’allenatore portoghese, che con il Chelsea ha scritto pagine storiche del calcio inglese, vincendo tre Premier League (primato ancora imbattuto per il club) tra il 2004 e il 2015. La sua immagine campeggia ancora nelle sale dello stadio, simbolo di un’eredità indelebile. Oggi, però, Mourinho torna da avversario. Il tecnico ha preso le redini del Benfica da poche settimane, subentrando a Bruno Lage dopo l’esonero di quest’ultimo. Non è la prima volta che affronta il Chelsea da ex: lo aveva già fatto con Inter, Manchester United e Tottenham. Ma stavolta l’atmosfera sembra diversa: più carica di emozione e rispetto reciproco.

Chelsea-Benfica: una sfida di Champions League già decisiva

La partita vale per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26, ma il peso specifico è elevatissimo. Entrambe le squadre hanno perso all’esordio – il Chelsea contro il Bayern Monaco, il Benfica contro il Qarabağ – e una seconda sconfitta potrebbe compromettere seriamente il cammino europeo. La posta in palio è altissima: in un gruppo equilibrato e insidioso, questa sfida ha il sapore di una vera gara da dentro o fuori. Sul piano sportivo, il Chelsea di Enzo Maresca cerca di confermare i segnali di ripresa mostrati nella scorsa stagione (culminata con la vittoria in Conference League e Mondiale per Club), mentre il Benfica si affida a Mourinho per ritrovare la propria dimensione europea.

Mourinho tra amore per il Chelsea e fame di nuovi traguardi

In conferenza stampa, Mourinho ha colpito con parole intrise di emozione e orgoglio:“Sarò sempre un Blue, ma per 90 minuti il mio cuore sarà tutto per il Benfica”. Gratitudine, identità e determinazione: il tecnico ha voluto rendere omaggio al passato, ma senza rinunciare alla competitività del presente. Con la consueta verve, ha ricordato che nessun altro allenatore ha vinto più di lui sulla panchina del Chelsea, affermando ironicamente di essere ancora “The Biggest One” finché qualcuno non raggiungerà il suo record di tre Premier League vinte. Il legame con Londra è rimasto vivo anche fuori dal campo: Mourinho ha raccontato che abita a cinque minuti dallo stadio e che suo figlio lo attendeva a bordo campo, sottolineando quanto la città e il club restino luoghi del cuore. Ma ha anche garantito che, durante la partita, penserà solo al Benfica:“Il Chelsea sarà mio prima e dopo la gara. Ma nei 90 minuti, io sono rosso”.

L’accoglienza dei tifosi Blues: rispetto e nostalgia

Il popolo di Stamford Bridge ha accolto con affetto il ritorno del tecnico portoghese. Le testimonianze raccolte dai media inglesi e portoghesi parlano di una fanbase che ancora oggi lo considera “lo Special One”, l’uomo che ha inaugurato l’era moderna dei trionfi. Anche il club ha mostrato riconoscenza: nella sala conferenze dello stadio campeggiano immagini di Mourinho con i trofei alzati. Durante il match, ovviamente, il tifo sarà tutto per il Chelsea, ma il sentimento prevalente è quello della gratitudine. Mourinho stesso si è detto sicuro che non verrà fischiato, perché “i tifosi sanno cosa abbiamo fatto insieme”. Dopo il triplice fischio, è atteso un tributo simbolico a una figura che ha lasciato un’impronta storica.

Una notte da ricordare per Mourinho, il Chelsea e il calcio europeo

Il ritorno di José Mourinho a Stamford Bridge alla guida del Benfica non è solo una partita di Champions: è un intreccio di memorie, emozioni e rivalità sportive. È il racconto di un allenatore che ha costruito la propria leggenda in Inghilterra e che oggi, con lo stesso spirito combattivo, cerca di scrivere un nuovo capitolo. E al termine dei 90 minuti, a prescindere dal risultato, l’abbraccio tra Mourinho e Stamford Bridge sarà il vero momento da incorniciare. Un istante che unisce presente e passato, professione e sentimento.