Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Champions League

Mourinho, Chelsea-Benfica è un intreccio di emozioni e storia

José Mourinho ritrova il Chelsea in Champions League alla guida del Benfica: una sfida di alta tensione tra passato glorioso, presente ambizioso

Set 30, 20252 Lettura
BUDAPEST, HUNGARY - MAY 31: Jose Mourinho, Head Coach of AS Roma, looks on during the UEFA Europa League 2022/23 final match between Sevilla FC and AS Roma at Puskas Arena on May 31, 2023 in Budapest, Hungary. (Photo by Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images)

José Mourinho è tornato a Stamford Bridge, ma stavolta con la maglia del Benfica. Un ritorno carico di emozioni per l’allenatore portoghese, che con il Chelsea ha scritto pagine storiche del calcio inglese, vincendo tre Premier League (primato ancora imbattuto per il club) tra il 2004 e il 2015. La sua immagine campeggia ancora nelle sale dello stadio, simbolo di un’eredità indelebile. Oggi, però, Mourinho torna da avversario. Il tecnico ha preso le redini del Benfica da poche settimane, subentrando a Bruno Lage dopo l’esonero di quest’ultimo. Non è la prima volta che affronta il Chelsea da ex: lo aveva già fatto con Inter, Manchester United e Tottenham. Ma stavolta l’atmosfera sembra diversa: più carica di emozione e rispetto reciproco.

Chelsea-Benfica: una sfida di Champions League già decisiva

La partita vale per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26, ma il peso specifico è elevatissimo. Entrambe le squadre hanno perso all’esordio – il Chelsea contro il Bayern Monaco, il Benfica contro il Qarabağ – e una seconda sconfitta potrebbe compromettere seriamente il cammino europeo. La posta in palio è altissima: in un gruppo equilibrato e insidioso, questa sfida ha il sapore di una vera gara da dentro o fuori. Sul piano sportivo, il Chelsea di Enzo Maresca cerca di confermare i segnali di ripresa mostrati nella scorsa stagione (culminata con la vittoria in Conference League e Mondiale per Club), mentre il Benfica si affida a Mourinho per ritrovare la propria dimensione europea.

Mourinho tra amore per il Chelsea e fame di nuovi traguardi

In conferenza stampa, Mourinho ha colpito con parole intrise di emozione e orgoglio:“Sarò sempre un Blue, ma per 90 minuti il mio cuore sarà tutto per il Benfica”. Gratitudine, identità e determinazione: il tecnico ha voluto rendere omaggio al passato, ma senza rinunciare alla competitività del presente. Con la consueta verve, ha ricordato che nessun altro allenatore ha vinto più di lui sulla panchina del Chelsea, affermando ironicamente di essere ancora “The Biggest One” finché qualcuno non raggiungerà il suo record di tre Premier League vinte. Il legame con Londra è rimasto vivo anche fuori dal campo: Mourinho ha raccontato che abita a cinque minuti dallo stadio e che suo figlio lo attendeva a bordo campo, sottolineando quanto la città e il club restino luoghi del cuore. Ma ha anche garantito che, durante la partita, penserà solo al Benfica:“Il Chelsea sarà mio prima e dopo la gara. Ma nei 90 minuti, io sono rosso”.

L’accoglienza dei tifosi Blues: rispetto e nostalgia

Il popolo di Stamford Bridge ha accolto con affetto il ritorno del tecnico portoghese. Le testimonianze raccolte dai media inglesi e portoghesi parlano di una fanbase che ancora oggi lo considera “lo Special One”, l’uomo che ha inaugurato l’era moderna dei trionfi. Anche il club ha mostrato riconoscenza: nella sala conferenze dello stadio campeggiano immagini di Mourinho con i trofei alzati. Durante il match, ovviamente, il tifo sarà tutto per il Chelsea, ma il sentimento prevalente è quello della gratitudine. Mourinho stesso si è detto sicuro che non verrà fischiato, perché “i tifosi sanno cosa abbiamo fatto insieme”. Dopo il triplice fischio, è atteso un tributo simbolico a una figura che ha lasciato un’impronta storica.

Una notte da ricordare per Mourinho, il Chelsea e il calcio europeo

Il ritorno di José Mourinho a Stamford Bridge alla guida del Benfica non è solo una partita di Champions: è un intreccio di memorie, emozioni e rivalità sportive. È il racconto di un allenatore che ha costruito la propria leggenda in Inghilterra e che oggi, con lo stesso spirito combattivo, cerca di scrivere un nuovo capitolo. E al termine dei 90 minuti, a prescindere dal risultato, l’abbraccio tra Mourinho e Stamford Bridge sarà il vero momento da incorniciare. Un istante che unisce presente e passato, professione e sentimento.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Champions League LIVE: Atalanta-Brugge in diretta

Set 30, 2025

Il programma completo della 2^ giornata di Champions League

Set 30, 2025

Inter-Slavia Praga, le probabili formazioni, orario, dove vederla in TV

Set 30, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.