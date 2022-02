Mourinho:”Abbiamo nove giocatori fuori in tutto, senza Zaniolo”

Due pareggi nelle ultime due partite per la Roma che vuole tornare alla vittoria, ma per farlo deve battere il lanciatissimo Verona di Tudor. Mourinho ha parlato in conferenza alla vigilia lanciando l’allarme infortuni:”Abbiamo nove giocatori fuori in tutto, senza Zaniolo. Ne sapete più voi di me, poi abbiamo un allenamento alle 17.00 e la partita è domani alle 18.00. Vediamo domani mattina come va”.

L’ANDATA – “Rispetto ad allora è cambiato il tempo. Quel giorno faceva freddo e c’era una pioggia incredibile, non penso che domani sarà così. La loro è una squadra con grandi qualità. Hanno un bravo allenatore che si identifica molto con il loro stile di gioco ed una squadra che si identifica con le idee del suo tecnico. Sarà una partita dura, spero anche per loro nonostante i nostri nove assenti. Qualunque squadra farebbe fatica con così tante assenze, in panchina non potrò portare tutti i giocatori. Mi dispiace, ma devo prendermi metà della Primavera che domani gioca con il Milan. Sarà complicata, ma speriamo di fare una gara importante con l’appoggio di tutti e di portare a casa dei punti”.

LA PROPRIETA’ – “Non so se sono un grande comunicatore o meno, ma so di essere abbastanza intelligente e rispettoso con le proprietà. Per quelli che sono i miei principi, chi sono io per dire qualcosa sulla mia proprietà? Loro sono i miei superiori. Provo rispetto per la famiglia Friedkin, un rispetto che è personale e professionale. In ambito imprenditoriale non sono nessuno rispetto a loro, so però di avere esperienza calcistica sufficiente e loro hanno umiltà sufficiente per parlarmi in modo aperto”.



ABRAHAM – “Sta facendo bene, ma può fare meglio per lui e per la squadra, ma anche viceversa. Ha potenzialità per fare anche meglio di così. Giorno dopo giorno valuto la rosa e non tutti i giocatori fanno una stagione intera ad alti livelli”.