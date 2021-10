Mourinho:”Contro il Napoli giocano gli 11 di Juve-Roma”

José Mourinho non è uno st****o, ma ha grande rispetto dei Friedkin e di Tiago Pinto. L’unico responsabile della sconfitta di giovedì sono io. Ho messo in campo una squadra che rischiava di perdere, ma non pensavo a un risultato del genere che avviene una sola volta nella vita. Ho messo quella formazione per paura degli infortuni, del sintetico e del clima. Ho avuto paura di non avere giocatori in vista delle partite contro Napoli, Cagliari e Milan ma ho sbagliato e la responsabilità è solamente mia”.

Esordisce nella conferenza stampa che precede la sfida tra Roma e Napoli l’allenatore giallorosso José Mourinho. “I Friedkin hanno ereditato tanti errori fatti dagli altri, così come Tiago Pinto. La proprietà ha speso tanti soldi per sistemare cose fatte da chi ride. E c’è sicuramente chi ride con le tasche piene di soldi. Tanti milioni sono stati spesi e abbiamo dovuto spendere altri milioni per creare le condizioni per il successo del progetto, che ha bisogno di tempo”, ha proseguito l’allenatore portoghese.

“Giocano gli 11 che hanno iniziato il match contro la Juventus, Karsdorp e Zaniolo stanno bene. Non penso che sia la partita della svolta, stiamo facendo un campionato positivo ma ora vogliamo vincere contro una squadra a punteggio pieno. Se la squadra ha un complesso quando affronta le big visto i risultati negativi del passato? No, a me piace giocare le grandi partite, non ho problemi con i risultati del passato e giocare contro Juventus o Napoli”, ha affermato il portoghese.