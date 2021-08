Mourinho:”I risultati arriveranno, ma ci vuole tempo. Abraham ci sarà”

Dopo l’esordio vincente in Conference League, lo Special One è pronto a fare il suo ritorno in Serie A. Debutto all’Olimpico contro la Fiorentina.

SI INIZIA – “Le vittorie aiutano a recuperare, quando si vince la stanchezza non è la stessa che c’è dopo una sconfitta e questo è stato un plus per noi. Contro il Trabzonspor nessuno ha avuto problemi fisici, quindi stiamo bene e siamo pronti. Ovviamente abbiamo giocato 48 ore fa ma il calcio di oggi è così. Ma siamo a inizio stagione e anche noi abbiamo bisogno di giocare, contro il Trabzonspor abbiamo un po’ avvertito la differenza con loro che erano più avanti. Abbiamo bisogno di giocare, per questo non farò tanti canti. Ora ci saranno quattro gare di fila e dobbiamo pensare solo a questo, senza soffermarci sulla stanchezza”.

FATTORE OLIMPICO – “I tifosi possono aiutare ma possono anche giocare, che è un modo diverso di andare allo stadio, A volte sono lì per aiutare, altre volte sono allo stadio per giocare. Io spero che siano sugli spalti per questo perché possono farlo. La passione qui è tremenda, l’ho capito quando ho giocato a Roma da avversario. Da un anno o più la gente non va allo stadio, se creiamo una formula con la passione e ciò che manca sono convinto che i tifosi giocheranno con noi. In questo modo sarà molto più difficile per una buona squadra come la Fiorentina tornare a casa con un risultato positivo”.

PUNTO MERCATO – “Io l’ho detto qualche giorno fa. Oggi quello che mi manca sono i tre punti di domani. Questa è l’unica cosa che mi manca, sono sicuro che come voglio io i tre punti così li vuole anche Italiano. Penso solo a questo. Ma capisco la sua domanda: per finire la storia, ho cercato di spiegare nella maniera migliore possibile che il nostro mercato è stato un mercato di reazione perché abbiamo perso due giocatori che non ci aspettavamo di perdere. Abbiamo dovuto reagire e per questo motivo non abbiamo preso dei giocatori che per me sarebbero stati importanti per equilibrare la nostra rosa. Ma quando la società fa uno sforzo come quello fatto per reagire in questo modo, io non ho diritto di richiedere nulla in più. Quindi mi nascondo dietro una parola chiave che è ‘tempo’. Questa sarà la parola chiave del nostro progetto ed è la parola che mi ha portato a Roma. Capisco che sarà complicato adesso fare qualcosa in più, io devo lavorare con tutti i giocatori che ho in rosa e ci sarà tempo per fare qualcosa: accadrà a gennaio o in estate. Mi piacerebbe che oggi fosse l’ultima volta che devo sottolineare questa cosa. A me piace il progetto della società e non ho il diritto di chiedere niente di più. Andiamo avanti con il feeling che mi piace avere e pensando che affronteremo ogni partita per vincere. Questo è il nostro principio di vita, anche se giocheremo con squadre con più potenziale di noi come succederà nel corso della stagione”.

ABRAHAM – “Abraham domani sarà convocato, si è allenato ma bisogna seguire le regole e si è dovuto allenare da solo. Con il Chelsea si è preparato e quindi fisicamente è pronto per giocare. L’ultima settimana non è stata semplice per lui, tra viaggi, trasferimenti e questioni burocratiche. Abbiamo tre attaccanti come lui, Shomurodov e Borja Mayoral e siamo contentissimi di averli”.

OBIETTIVI – “La Roma è un club gigante, della dimensione di tanti altri in cui sono stato. Ma la dimensione è una cosa, un’altra è la natura dei progetti. Quando sono arrivato al Chelsea, all’Inter o al Real Madrid i progetti erano chiari, bisognava vincere immediatamente, non in futuro. Alla Roma la situazione è diversa, per questo è ovvio che sia necessario il tempo. Non vinciamo da tanti anni, siamo finiti sesti o settimi e abbiamo concluso l’ultimo campionato con 29 punti di distacco dalla prima. Questi sono i numeri e il tempo è l’unica soluzione: c’è tanto lavoro invisibile da fare e con il tempo i risultati arriveranno”.

LE AVVERSARIE – “Voi sapete già la risposta, è facile. Il pragmatismo della classifica parla: basta guardare lì e non è difficile capire quali sono le differenza. Quando le distanze sono di due o tre punti, vuol dire che siamo tutti nella stessa situazione. Ma quando i punti di distacco sono 15, 16 o 29 vuole dire che la cosa cambia. Noi vogliamo stare tranquilli, alla fine si vedrà. Il mio discorso non cambia: vogliamo vincere ogni partita, anche quando giochiamo contro Inter, Juve, Milan o Atalanta. Quando giocheremo contro le squadre che negli ultimi anni sono state più forti di noi, non cambieremo il nostro modo di interpretare questo pensiero”.