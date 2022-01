Mourinho:”L’abbondanza è un problema che mi piace. Mercato? Solo prestiti”

Dopo la sosta natalizia torna il campionato, in campo la Roma che inizierà il 2022 in trasferta: i giallorossi, infatti, sono attesi domani alle 18.30 a San Siro dal Milan. Alla vigilia del match José Mourinho ha presentato la sfida:”Rui Patricio gioca, non si è allenato ieri e l’altro ieri per un problema alla schiena ma oggi ha lavorato con noi. Boer e Mastrantonio saranno convocati per via dell’assenza di Fuzato”.

PELLEGRINI – “Ha recuperato bene, ha avuto 4 giorni in meno di vacanze rispetto agli altri. Sta lavorando normalmente, non può giocare 90′ ma può partire dall’inizio. Se può giocare con Mkhitaryan? L’abbondanza è un problema che mi piace”.

LA SOSTA – “Dopo tanti giorni senza calcio, è meglio tornare con una partita di questo livello – ha detto in conferenza il tecnico portoghese – A San Siro non sarà difficile trovare motivazioni. Abbiamo lavorato bene, è normale perdere qualcosa in termini di intensità. Ma stiamo bene e l’unico indisponibile è Spinazzola”

MERCATO – “Non mi sento a mio agio a parlarne perché nessuno mi ha detto che è ufficialmente un nostro giocatore. In questo momento non è un nostro giocatore. È cresciuto nell’Arsenal quando ero al Chelsea e al Tottenham, lo conosco bene. Dobbiamo cercare con uno o due giocatori in prestito migliorare l’equilibrio della rosa. Per esempio Karsdorp ha giocato sempre e quando era squalificato con l’Inter, noi non eravamo una squadra e eravamo persi. Il direttore e la società stanno lavorando a questo livello per cercare un profilo di giocatore per il prestito e che il club di provenienza pensi che sia utile venire in prestito”