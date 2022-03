Mourinho:”Non è mai una partita come le altre. Pellegrini gioca”

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Lazio, trentesima giornata di campionato.

Perché il derby resta una partita unica rispetto alle altre? E sul campo è riuscito a recuperare tutti?

“Tutti recuperati, fuori solo Spinazzola. Gli altri tutti per giocare. Le emozioni? È un derby. Non è mai una partita come tutte le altre. Ha qualcosa in più. Tutta la vita, 20 anni con derby. Il primo è il derby di Lisbona, l’ultimo quello di Roma. Ma le emozioni sono un déjà-vu, qualcosa a cui siamo più abituati”.

Questo derby sarà il primo con lo stadio praticamente pieno dopo la pandemia. Avrà qualcosa in più per l’ambiente?

“L’ambiente è più bello. Sono stati giocati alcuni derby a porte chiuse, che sicuramente non sono stati dei tifosi in quanto erano a casa. Ora torna una quasi normalità, dove si confonde una squadra che gioca in casa e l’altra che gioca fuori. Perché lo stadio è lo stadio delle due squadre. È più bello. Calcio senza tifosi non è calcio. Derby senza tifosi non è derby. E per questa ragione è senza dubbio migliore”.

Zeman ha detto in un’intervista che la Lazio è favorita e che la Roma e Mourinho hanno deluso. Può replicare?

“Il mio commento magari non te lo aspetti, ma il mio commento è che un allenatore con 25 titoli va a rispondere con due campionati di Serie B, che è il suo curriculum. Non posso rispondere. Se mi avessi fatto una domanda in relazione a Trapattoni o Capello, avrei potuto rispondere. Su Zeman non posso rispondere”.

Dopo Vitesse ha parlato di una squadra che sa resistere. Quanto sarà importante questa caratteristica nel derby?

“È importante in tutte le partite, non solo nel derby. Quando dico saper resistere è in funzione delle ultime partite. È stato tutto lì. È successo contro l’Atalanta, il Vitesse, l’Udinese, il Sassuolo. Tutte le partite sono state partite in bilico, dove se tu vinci devi avere la forza di mantenere quel risultato, se tu perdi devi trovare la forza per riequilibrare il risultato. Lo abbiamo fatto anche all’andata nel derby, 3-2 per loro, lottando fino all’ultimo per un risultato migliore”.

“La nostra squadra con le sue caratteristiche, le sue limitazioni, ma ha una cosa che non posso rimproverae. Anche in quella partita più iconica da un punto di vista negativo, contro la Juventus, potevamo pareggiarla sul risultato di 4-3 per loro. Dicevo, se questa squadra ha una caratteristica, è quella di starci fino alla fine e di farmi sperare sempre in un risultato migliore”.