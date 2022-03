Mourinho:”Non penso al derby, vogliamo andare ai quarti”

“L’unica partita che mi interessa è quella contro il Vitesse. Non penso al derby contro la Lazio: se vinciamo o pareggiamo domani siamo nei quarti, se perdiamo siamo fuori dalla Conference League. Questa è l’unica partita che mi interessa”. Lo ha dichiarato il tecnico della Roma Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida all’Olimpico contro il Vitesse, ritorno degli ottavi di finale della Conference League.

GOL IN TRASFERTA – “Cosa penso della nuova regola sui gol in trasferta? Non so se sia più o meno giusto, ma può cambiare il profilo delle partite – ha proseguito lo Special One – Per esempio l’Ajax ha fatto un bel pareggio a Lisbona, ma il Benfica è andato ad Amsterdam senza avere il bisogno di segnare per passare il turno e ha potuto tenere un atteggiamento di controllo e non di rischio. Noi comunque abbiamo giocato l’andata contro il Vitesse senza pensare troppo al risultato e domani faremo lo stesso, pur sapendo che ci potrebbe bastare un pareggio. Vogliamo vincere la partita”.

FORMAZIONE – “Un turno di riposo per Zaniolo? Ha già riposato venticinque minuti nella gara d’andata. Perchè dovrebbe riposare proprio lui? Perchè non Rui Patricio? Zaniolo sta bene – ha assicurato il mister giallorosso – Mkhitaryan? E’ un giocatore importante per noi. Non voglio dire che la sua assenza con l’Udinese sia stata la ragione per cui non abbiamo vinto la partita, ma è un giocatore importante.”

ATTACCANTI – “I miei attaccanti segnano poco? Ditemi voi: sono giocatori che hanno segnato sempre tanto e ora non segnano, oppure sono calciatori che nella loro carriera hanno sempre segnato poco? Non abbiamo in rosa Lewandowski. Non è un problema di qualità, è un problema di profilo”