Mourinho:”Obiettivo è vincere domani. Con Karsdorp ho sbagliato”

La Roma torna in campo per l’andata dei play off di Europa League contro il Salisburgo e Mourinho ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia:“Il nostro obiettivo in questa competizione? Vincere domani, non vado più lontano di questo – le parole del tecnico della Roma in conferenza stampa -. Sarà difficile, non guardiamo più in là. Ci sono ancora 24 squadre e siamo lontanissimi dalla finale. Nelle prossime due vogliamo passare il turno”

FAVORITE – “Quando parlavo di squali parlavo di club fatti per vincere la Champions e che invece si trovano in Europa League. Arsenal, Barcellona, Manchester United e Juventus: la responsabilità è tutta su di loro. Il peso che noi sentivamo lo scorso anno in Conference League, ora è sulle spalle di queste squadre. Il Salisburgo non è costruito per vincere la Champions, ma per competere. Lo ha fatto bene, ma è finito terzo e ora è qui con noi”.

IL SALISBURGO – “Per me la forza di questa squadra è nella qualità dei suoi giocatori. Quando si parla di età non si può dire solo che è sinonimo di poca esperienza. Hanno ragazzi di 20-21 anni, ma con 10 o 15 partite in Champions League”.

KARSDORP – “È la prima volta che viene convocato perché è in condizione. Dal punto di vista della situazione personale è da dicembre che non esiste alcun problema. Il problema nasce a Sassuolo, con un atteggiamento che non mi è piaciuto e un mio aggettivo troppo pesante. Per voi sembrava tutto finito, per noi non lo era.”