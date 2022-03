Mourinho:”Siamo in un buon momento, vogliamo passare”

Dopo due giornate di squalifica in campionato, José Mourinho torna in panchina nel primo round degli ottavi di finale di Conference League contro il Vitesse.

FIDUCIA – “Spero di sì. Sono sette partite di seguito in Serie A senza sconfitte. Nell’ultima vittoria la squadra è sempre stata bene come atteggiamento dal primo minuto, tutti i giocatori concentrati. Ed è importante in una fase a eliminatoria diretta come questa. Adesso ogni dettaglio è importante, ogni minuto puoi essere eliminato. La squadra sta bene, solo Spinazzola non è disponibile. Il gruppo è al completo”.

INSIDIA CAMPO – “È una sorpresa per me, gioco in Olanda per la prima volta in un campo che non è da calcio. Vengo in Olanda da più di 20 anni, sempre campi bellissimi, non lo so che è successo qui, sarà molto difficile giocare, non capisco come si può giocare. Però veniamo per fare risultato e passare ai quarti di finale”.

FORMAZIONE – “Punto su tutti quelli che lavorano bene. La cosa che si sente da dentro è che tutti stanno lavorando bene, stanno in buona forma. Nell’ultima partita abbiamo fatto cinque cambi. Perché abbiamo fatto cinque cambi? Perché c’è qualità. Ora la rosa è forte, abbiamo obiettivi chiari. Prima erano tre, ora sono due. Non c’è più Coppa Italia. In campionato vogliamo raggiungere la posizione migliore possibile”.

CALCIO OLANDESE – “Se dovessimo parlare di calcio olandese potremmo parlare per ore. Sarò breve, ho iniziato con Van Gaal, un grande allenatore, su questo non ho nient’altro da aggiungere se non esprimere la mia gratitudine. È un calcio molto offensivo, spregiudicato, ma visto le condizioni del terreno di questo stadio, magari le cose stanno cambiando…”.