Mourinho:”Trasferta insidiosa, ma vogliamo chiudere la qualificazione”

La Roma si rituffa in Europa per il terzo turno di Conference League. I giallorossi, primi a punteggio pieno, volano in Norvegia dove sfideranno il Bodo Glimt, secondo a due lunghezze dai capitolini, proprio per questo Mourinho non vuole cali di tensione:“È dura: campo sintetico, partita con un clima difficile, viaggio di quattro ore – più le altre quattro del ritorno – la partita domenica, e il Cagliari due giorni dopo e infine un’altra partita di Serie A… è difficile. Non abbiamo tanti giocatori e qualcuno ha qualche piccolo problema. Dobbiamo fare per forza un po’ di rotazione, è così”.

L’AVVERSARIO – “Giocano sempre con la stessa organizzazione tattica, hanno il loro modo di difendere, di pressare, di giocare, di fare transizione. Non posso fare di più che analizzare quello che è possibile analizzare: le partite del campionato norvegese e quelle in campo europeo. Abbiamo visto tutto, cercando di conoscere i loro giocatori e il loro modo di giocare. Sembrano veramente equilibrati, non penso che cambieranno qualche cosa di fondamentale”.

SU JUVE-ROMA – “Dopo la partita, ho analizzato la prestazione della mia squadra e non ho voluto analizzare quella dell’arbitro. E veramente sono felice così. Perché poi nella freddezza e nella tranquillità della analisi post-partita, se devo parlare di nuovo dei miei giocatori, sarà solo per ripetere quanto già detto. E in questo senso non è una partita da dimenticare, ma da ricordare: per il modo di giocare, per l’atteggiamento che voglio anche nel confronto con squadre dal potenziale superiore al nostro. Direi quindi solo le stesse parole. Quanto all’arbitraggio, sono molto contento di non avere detto niente e preferisco continuare a non dire niente, perché in quel momento lì il focus era sul gol-rigore/rigore-gol, e invece quando si analizza l’incontro c’è tanto da dire sulla partita, dal primo all’ultimo minuto. Preferisco quindi continuare così, restando concentrato sulla prestazione della mia squadra”.

TOUR OVER – “I 6 punti che abbiamo con due partite ancora da giocare a Roma ci danno una certa tranquillità. Però io voglio giocare cercando di dimenticare questa situazione positiva: c’è una partita da disputare, c’è una partita da vincere. Non faremo undici cambi, ne faremo qualcuno. E abbiamo cinque cambi in panchina, che qualche volta in Serie A è un modo per tanti allenatori di cercare di cambiare le partite. In Serie A io non ho questo privilegio, ma in Conference League sì, perché in panchina avrò degli elementi in grado di cambiare il match. Abbiamo cercato di lavorare sulla struttura della partita. Abbiamo analizzato con il massimo rispetto il Bodo, che ha più qualità del CSKA e dello Zorya. Per questo dico che sarà una gara molto difficile per noi”.