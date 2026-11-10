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Massimiliano Allegri Head Coach of AC Milan gestures during Serie A 2025/26 football match between AC Milan and SSC Napoli at San Siro Stadium
Napoli

Napoli, Allegri aspetta rinforzi: tutti i nomi che possono cambiare il mercato

Nov 10, 20261 Lettura

Il club azzurro valuta possibili interventi in attacco e a centrocampo. Le posizioni di Lang e Lucca sono sotto osservazione, mentre emergono nuovi profili per la prossima sessione di mercato. Il Napoli guarda già al mercato per provare a cambiare il volto della propria stagione. La società azzurra starebbe valutando nuovi innesti in attacco e a centrocampo, con l’obiettivo di aumentare le soluzioni a disposizione di Massimiliano Allegri.

Tra i nomi seguiti figurano Jamie Gittens, Alan Varela e Coulibaly, profili differenti che risponderebbero a esigenze tecniche specifiche. Si tratta di scenari di mercato e non di operazioni già definite. Non risultano, dalle informazioni consultate, accordi conclusi per i giocatori indicati.

Il Napoli cerca nuove soluzioni offensive

Il rendimento del Napoli ha evidenziato la necessità di aumentare qualità, imprevedibilità e capacità realizzativa. Allegri ha bisogno di una squadra capace di creare occasioni con maggiore continuità, soprattutto contro avversari organizzati.

L’eventuale inserimento di un nuovo esterno offensivo potrebbe permettere al tecnico di variare il sistema di gioco e aggiungere soluzioni nell’uno contro uno. È in questo contesto che viene accostato al Napoli il nome di Gittens. Jamie Gittens è un giocatore dalle caratteristiche offensive, capace di cercare il dribbling e attaccare gli spazi sulle corsie laterali. Un profilo del genere offrirebbe al Napoli una soluzione diversa per creare superiorità numerica.

L’interesse riportato dalla stampa, tuttavia, non equivale all’esistenza di una trattativa avanzata. La valutazione economica e la disponibilità del giocatore saranno fattori decisivi per capire se l’ipotesi potrà trasformarsi in un’operazione concreta.

Varela e Coulibaly per il centrocampo

Il Napoli starebbe osservando anche possibili rinforzi nella zona centrale del campo. Alan Varela rappresenta un profilo interessante per le qualità nella gestione del possesso e nell’organizzazione della manovra.

Coulibaly è un altro nome indicato tra quelli valutati per rafforzare il reparto. La scelta dipenderà dalle esigenze individuate da Allegri e dalle opportunità che si presenteranno sul mercato.

Lang e Lucca, il futuro è da chiarire

Le riflessioni non riguardano soltanto i possibili acquisti. Anche le posizioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca sarebbero oggetto di valutazione. Il Napoli dovrà capire quali giocatori possano ancora essere centrali nel progetto tecnico e quali eventuali cambiamenti siano sostenibili. Nessuna delle due situazioni deve però essere interpretata come una cessione già decisa.

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