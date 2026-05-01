Napoli, attento! il Milan di Allegri piomba su un fedelissimo di Conte

Il Napoli in questo momento si trova a pochi passi dal raggiungere aritmeticamente la qualificazione per la prossima ‘Champions League’ 2026/2027. Il ‘bis’ scudetto dunque, non è accaduto ad Antonio Conte come ai tempi della Juventus, ma si cerca comunque di ottenere il massimo nelle partite mancanti per preparare al meglio la prossima annata, a partire dal mercato estivo con il ‘Mondiale 2026’ alle porte. Proprio in merito alla campagna acquisti, ci sono diversi nomi sul taccuino per rinforzare la rosa, ma prima bisogna ascoltare le offerte da altri club interessati ai calciatori ‘azzurri’.

Occhio Conte: un centrocampista potrebbe dire addio

Infatti, nelle ultime ore, un club di Serie A è molto attivo in ottica mercato e in particolare cerca un centrocampista abile anche in fase offensiva. Stiamo parlando del Milan di Massimiliano Allegri, il quale vorrebbe più fisicità all’interno del suo 11 titolare e porterebbe risorse in più considerando soprattutto il piazzamento ‘Champions’.

Secondo quanto riportato da ‘Pianeta Milan’, la dirigenza rossonera sarebbe per questo interessata a trattare Zambo Anguissa, che in questo campionato ha accumulato solo 21 presenze in tutte le competizioni, mettendo a referto 4 gol e 2 assist in ‘Serie A’. Il classe ’95 è dunque poco utilizzato dal mister salentino, e per questo l’accostamento al club milanese diventa ancora più forte, nonostante abbia un contratto che lo lega al Napoli fino al 30 giugno 2027.

Anguissa: da campione d’italia al poco impiego in campo

La forte presenza di Scott McTominay e il neoacquisto De Bruyne, con l’aggiunta anche del solito Lobotka ha oscurato il camerunense, il quale ha ottenuto comunque un totale di 174 apparizioni, 15 marcature e 20 passaggi chiave, diventando campione d’Italia 2 volte sotto le guide di Spalletti e Conte (2022-2023 e 2024-2025), aggiungendo anche una ‘Supercoppa Italiana’ alla sua bacheca personale a dicembre 2025, battendo in finale il Bologna di Vincenzo Italiano.

Ora la parola spetta al calciatore (diretto interessato della vicenda), per capire dove proseguire la sua carriera e se accettare la proposta del Milan, con Massimiliano Allegri che gradirebbe ben volentieri il suo arrivo a Milano per quella che sarebbe la sua 2° esperienza in Italia dopo il trasferimento essere approdato nel nostro territorio il 31 agosto 2021 e aver debuttato con la maglia ‘azzurra’ l’11 settembre seguente. Seguiranno dunque ulteriori sviluppi su questa vicenda, per scoprire il destino di Anguissa.