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Serie A

Napoli-Bologna, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Dopo il pareggio di Como, il Napoli cerca punti decisivi. Bologna con recuperi importanti.

Mag 11, 20261 Lettura
MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 18: Kevin De Bruyne of Napoli looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Manchester City and SSC Napoli at City of Manchester Stadium on September 18, 2025 in Manchester, England. (Photo by Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Napoli di Antonio Conte punta a chiudere definitivamente il discorso qualificazione Champions League nella sfida contro il Bologna. Dopo il pari di Como, gli azzurri vogliono tornare al successo, mentre i rossoblù ritrovano pedine fondamentali. Conte prepara una gara ad alta intensità, consapevole che un successo potrebbe pesare moltissimo nella corsa alla Champions League.

Il Napoli arriva dal pareggio di Como e vuole dare una risposta immediata davanti al proprio pubblico, puntando sui suoi uomini chiave e su una gestione attenta dei momenti della partita. La novità più attesa riguarda Di Lorenzo, fermo a lungo per infortunio: il capitano potrebbe rivedersi nella ripresa, anche solo per qualche minuto, per ritrovare ritmo e sensazioni.

In casa Bologna, invece, arrivano segnali positivi dall’infermeria. Sono rientrati in gruppo Skorupski, Dallinga e Joao Mario. Il portiere potrebbe tornare subito titolare, mentre per Joao Mario crescono le possibilità di una maglia dal primo minuto. Scelte importanti per dare solidità e qualità alla squadra rossoblù.

Napoli-Bologna, orario e probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. All. Italiano

Napoli-Bologna, dove vederla in tv

Napoli-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Dazn.

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Redazione

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