Napoli campione d’Italia: Di Lorenzo, il capitano di una cavalcata storica

Se la cavalcata del Napoli, diventato campione d’Italia, è partita da molto lontano, quella del suo capitano non è assolutamente da meno anzi, la cavalcata verso il calcio dei grandi per Giovanni Di Lorenzo è partita da molto lontano; cresciuto nella Lucchese, per molti anni ha militato nei campionati di Serie B e Serie C, dalla Reggina al Matera, passando per il Cuneo, fino alla grande intuizione di Vittorio Tosto, ex calciatore dell’Empoli, che decide di proporre Di Lorenzo alla società di Corsi e da lì in poi la carriera del terzino cambierà completamente soprattutto con Andreazzoli, specie dopo la promozione in serie A, diventa un terzino di talento, segna molto e fa gola a tutte le squadre più importanti.

De Laurentiis e Giuntoli però fiutano l’affare per primi e a fine stagione 2018-2019 chiudono un grande colpo di mercato. Con il Napoli Di Lorenzo diventa subito titolare, esordisce e segna in Champions League, si guadagna la maglia della Nazionale con la quale diventa campione d’Europa nel 2021 a Wembley, diventando così un idolo per i tifosi; Spalletti non ha dubbi, decide di farlo diventare un baluardo e un leader della squadra, a maggior ragione nella stagione 2022-2023 dopo l’addio dei senatori Insigne, Koulibaly e Mertens, decide di affidare a Di Lorenzo la fascia da capitano, una fascia da capitano non per tutti, una fascia da capitano che può diventare pesante, ma non per lui, anzi con Spalletti in panchina, Di Lorenzo cresce ancora di più, fino ad affermarsi come uno dei migliori terzini destri del panorama calcistico attuale.

Il resto è storia, è storia di uno scudetto storico, di uno dei miglior Napoli, se non il migliore, delle ultime stagioni, di un gruppo che ha meritato, di un allenatore che ha risposto nel migliore dei modi a chi non lo credeva un vincente, di una società che ha progettato ed è partita da molto lontano, proprio come da lontano è iniziata la storia, una favola bellissima, quella del suo capitano Giovanni Di Lorenzo.