Napoli, c’è Max Allegri per il dopo Conte: sfuma Italiano

Il Napoli ha deciso: sarà Massimiliano Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Dopo giorni di contatti, sorpassi e indiscrezioni, Aurelio De Laurentiis ha sciolto le riserve puntando sull’esperienza e sul profilo internazionale dell’ex allenatore di Juventus e Milan. Definiti gli ultimi dettagli dell’accordo: per Allegri è pronto un contratto biennale da circa 5 milioni di euro a stagione, con firma attesa dopo la risoluzione definitiva con il Milan.

La scelta del Napoli

La corsa alla panchina partenopea si è trasformata in un duello serrato tra Allegri e Vincenzo Italiano. Quest’ultimo sembrava inizialmente favorito, soprattutto dopo la separazione ufficiale dal Bologna, ma nelle ultime ore il presidente De Laurentiis ha accelerato in maniera decisiva per chiudere con Allegri.

Il feeling tra il numero uno azzurro e il tecnico livornese nasce da lontano. Già nella scorsa stagione il nome di Allegri era stato accostato al Napoli in caso di addio di Conte. Stavolta il club ha deciso di affondare il colpo, convinto dalla maggiore esperienza europea dell’allenatore e dalla capacità di gestire squadre costruite per vincere.

Per Italiano era invece pronto un biennale con opzione per il terzo anno, da circa tre milioni più bonus. L’ex Bologna, però, è stato superato proprio nel momento decisivo della trattativa.

Allegri tra emozioni e ironia

Nel pomeriggio di giovedì Allegri era presente a Pescara per il Premio Galeone, evento dedicato allo storico tecnico Giovanni Galeone, scomparso nel novembre 2025 e considerato il suo mentore calcistico. Visibilmente emozionato, il tecnico ha ricordato così il suo maestro:“Era un precursore, mi ha insegnato a essere scanzonato e a non perdere mai l’incoscienza”.

Interrogato sulle voci che lo vogliono a un passo dal Napoli, Allegri ha risposto con la consueta ironia:“Io al Napoli? Toglierei la notizia…”. Parole che non hanno spento le indiscrezioni, anzi. L’intesa con il club azzurro è ormai definita e manca soltanto l’ufficialità.