Napoli, che botta! La Viola sale: aggancio all’Atalanta

NAPOLI-EMPOLI 0-1

91’ Kovalenko

Se due indizi fanno una prova, allora la rete di Kovalenko in pieno recupero che ha affondato il Napoli ha anche certificato la crisi della formazione partenopea. Dopo il deludente pareggio europeo in Champions con l’Union Berlino, è arrivato un altro pessimo risultato casalingo per la squadra guidata dal tecnico Rudi Garcia che ha chiuso così una settimana da dimenticare. Lo stadio intitolato ad una delle più grandi leggende calcistiche, evidentemente, non porta fortuna ai Campioni d’Italia in carica se è vero che l’ultimo successo fra le mura amiche risale ormai al 27 settembre scorso (Udinese travolta per 4-1). Il primo a farne le spese potrebbe essere ora il tecnico francese, già più volte messo in discussione per i risultati altalenanti fin qui ottenuti. Dopo le fatiche di Champions, l’ex allenatore dell’Al-Nassr e dell’Olimpique Lione decide di risparmiare Kvaratskhelia (inizialmente in panchina). Nel corso del riscaldamento pre-match, si infortuna il portiere Meret: al suo posto il vice Gollini.

Avvio comunque promettente per i padroni di casa, che si fanno assai pericolosi con un tiro a giro di Politano e un colpo di testa di Anguissa. Berisha compie due prodezze. Poi esce fuori l’Empoli: Cancellieri e Ranocchia non riescono ad inquadrare la porta, mentre Cambiaghi si vede respingere la conclusione da un attento Gollini. Nel secondo tempo, finalmente entra il talento georgiano (54’). Il Napoli comincia a premere sull’acceleratore ma si trova davanti un super Berisha: l’estremo dei toscani prima intercetta un siluro di Lindstrom e poi salva i suoi sul tentativo ravvicinato di Kvaratskhelia (89’). Al 91’, tuttavia, arriva la doccia gelata: sulla destra Ebuehi non trova ostacoli, scarica all’indietro un pallone che Kovalenko spedisce direttamente in buca. Una beffa atroce per i partenopei che mancano il sorpasso in classifica sul Milan. Con questa impresa, invece, l’Empoli si tira fuori dalla zona retrocessione, salendo a quota 10.

FIORENTINA-BOLOGNA 2-1

17’ Bonaventura (F), 32’ Zirkzee su rig. (B), 49’ Nico Gonzalez su rig. (F)

Il derby dell’Appennino d’alta quota fra la Viola e la squadra felsinea, grande sorpresa di questo campionato, se lo aggiudicano di misura i toscani. Operazione sorpasso portata a termine: la squadra gigliata si aggiudica lo scontro con la diretta avversaria valido per il quinto posto in classifica (agganciata l’Atalanta a quota 20). Si tratta della prima sconfitta esterna per gli emiliani in questo incredibile campionato: il Bologna non perdeva addirittura dalla prima giornata contro il Milan! Mancato in questo modo il possibile primato della sua storia di undici gare senza sconfitte, che appartiene così ancora al Bologna 1973-1974 (quello targato Pesaola, che alla guida della Fiorentina conquistò nel 1969 il secondo e fin qui ultimo scudetto della formazione toscana). Evitata la quarta partita consecutiva senza gol all’attivo, la compagine di Italiano ha ritrovato confidenza con il successo interno che mancava da inizio ottobre contro il Cagliari. La Fiorentina arriva alla sosta con ben 7 punti in più rispetto allo stesso punto della scorsa annata. Bonaventura scongela il risultato al 17’, poi Zirkzee la pareggia trasformando un penalty alla mezz’ora e, sempre dal dischetto, Nico Gonzalez regala un successo importantissimo ai propri compagni (49’). Annullata una rete di Orsolini dal Var al

UDINESE-ATALANTA 1-1

44’ Walace (U), 92’ Ederson (A)

Dalla rete di Walace al 44’, l’Udinese accarezza il sogno della seconda vittoria di fila… speranza che, però, si spegne al 92’, quando Ederson mette dentro la rete del pareggio sfruttando un assist al bacio di Zappacosta. Quella che si è vista alla “Dacia Arena”, è stata un’Atalanta comunque poco brillante rispetto alla squadra friulana apparsa rigenerata dalla “cura Cioffi”. I padroni di casa sprecano anche un rigore con Success nel primo tempo (palo) e pure una ghiotta occasione ad inizio ripresa. L’Atalanta paga le fatiche di Europa League, non supera il Napoli in classifica ma trova un punto che allunga la striscia d’imbattibilità nella tana dei bianconeri che dura da 6 anni.