Napoli

Napoli, che sfortuna! Un altro infortunio rovina i piani di Conte

La squadra azzurra in questo campionato ha dovuto affrontare diversi problemi, ora spunta l’ennesimo in questa stagione

Mar 11, 20261 Lettura
Foto credits: https://sscnapoli.it/foto-gallery

Il Napoli di Antonio Conte è in ripresa dopo le 2 vittorie consecutive rispettivamente contro Verona e Torino, entrambe terminate 2-1 per i partenopei.

La notizia dei recuperi di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne aveva fatto sperare i tifosi napoletani verso un finale di stagione piuttosto infuocato, nonostante gli 11 punti che li separano dalla prima posizione, con i 3 punti recuperati all’Inter di Christian Chivu grazie alla sconfitta nel derby contro il Milan di Massimiliano Allegri.

Napoli-Conte: eliminazioni e infortuni

Per il tecnico leccese si considera un’annata molto difficile, con diverse problematiche che hanno contribuito in negativo anche alle dinamiche di gioco.

L’eliminazione dalla ‘Champions League’ contro il Chelsea all’ultima giornata resta un rimpianto per come stavano approcciando gli uomini di Conte, con la sconfitta poi per 2-3 al ‘Maradona’.

Altra delusione dei campioni d’Italia in carica arriva in ‘Coppa Italia’, che il 10/02 scorso sono usciti dalla competizione dopo i calci di rigore contro il Como di Fabregas, giocando la sfida sempre in casa.

Nonostante queste difficoltà, gli ‘azzurri’ continuano a lottare senza sosta con l’unica competizione rimasta, e dunque si avvicina un’altra partita molto importante di campionato, contro il Lecce di Di Francesco in programma questo sabato alle ore 18:00.

Di Lorenzo e compagni, però, dovranno scendere in campo contro i salentini senza una pedina fondamentale in quest’ultimo periodo, per via dell’ennesimo infortunio.

Allarme Conte, Vergara out

Stiamo parlando di Antonio Vergara, classe 2003 che ha stupito in diverse occasioni con alcune partite sensazionali.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ per il calciatore si tratta di una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Salterà molto probabilmente le sfide contro Lecce e Cagliari, tornando a disposizione dopo la sosta nazionali, in bilico la sua presenza contro il Milan in programma il prossimo 6 aprile.

Una squadra che aveva ritrovato continuità di risultati e soprattutto il rientro di alcuni giocatori importanti, l’ultimo nome è quello di Anguissa, tornato in gruppo da poco dopo l’infortunio alla coscia e problemi con la schiena, saltando un totale di 24 partite.

Conte al momento è concentrato per il prossimo impegno, sperando di poter aggiungere altri 3 punti in classifica, allontanando i brutti pensieri di questi continui ‘stop’ dei suoi calciatori, mettendo anche pressione contemporaneamente le due milanesi.

