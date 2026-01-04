Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Napoli corsaro all’Olimpico, Lazio ko! Kean rialza la Fiorentina

Il Napoli vince all’Olimpico contro la Lazio con Spinazzola e Rrahmani, prima gioia di Conte contro Sarri. Fiorentina decisiva al 92’ con Kean contro la Cremonese.

Gen 4, 20261 Lettura
Alessandro Buongiorno of SSC Napoli he is celebrated by his teammates after converting the penalty during the Coppa Italia Freccia Rossa match between SSC Napoli vs Cagliari Calcio at Diego Armando Maradona Stadium

LAZIO-NAPOLI 0-2
13′ Spinazzola, 32′ Rrahmani

Il Napoli espugna lo stadio Olimpico battendo la Lazio 2-0 e centra la seconda vittoria consecutiva in campionato. Decisivo un primo tempo di grande concretezza, con i gol di Spinazzola e Rrahmani. Nel finale tensione alle stelle con tre espulsioni. Per Antonio Conte è anche la prima vittoria in carriera contro Maurizio Sarri.

La sfida si indirizza subito sui binari preferiti dagli azzurri. Al 14’ il Napoli sblocca il risultato grazie a Leonardo Spinazzola, bravissimo a colpire al volo sul cross preciso di Matteo Politano. La Lazio fatica a reagire e al 32’ arriva il raddoppio: punizione di Politano e incornata vincente di Amir Rrahmani, che firma lo 0-2. La squadra di Conte sfiora anche il tris prima dell’intervallo con Eljif Elmas, il cui tiro si stampa sulla traversa, certificando la superiorità partenopea nei primi 45 minuti.

Nella seconda frazione la Lazio prova ad alzare il ritmo, ma il Napoli gestisce con ordine senza concedere grandi occasioni. La gara si innervosisce: Noslin rimedia il rosso per doppia ammonizione, poi una rissa coinvolge Mazzocchi e Marusic, entrambi espulsi. Nel finale i biancocelesti vanno vicinissimi al gol con Guendouzi, che colpisce la traversa, ma il risultato non cambia. Il Napoli porta a casa tre punti pesantissimi e conferma i segnali di crescita.

FIORENTINA-CREMONESE 1-0
90’+2′ Kean

La Fiorentina conquista una vittoria sofferta ma fondamentale, superando 1-0 la Cremonese allo scadere. I viola spingono sin dal primo tempo, colpendo anche una traversa con Parisi, ma senza riuscire a sbloccare il match. Prima dell’intervallo l’episodio più discusso: l’arbitro La Penna concede inizialmente un rigore per una trattenuta di Baschirotto su Piccoli, salvo poi revocarlo dopo On Field Review, giudicando l’azione come fallo in attacco. Decisione che scatena proteste e porta a due espulsioni dalle panchine.

Nel secondo tempo la Fiorentina insiste e viene premiata al 92’: Moise Kean, entrato da pochi minuti, trova la zampata decisiva che vale tre punti d’oro. Con questo successo la Fiorentina aggancia Pisa e Verona a quota 12 punti, mentre la Cremonese resta ferma a 21, rallentando la propria corsa. Una vittoria che rilancia morale e ambizioni dei viola in una stagione finora altalenante.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Serie A LIVE: Verona-Torino in diretta

Gen 4, 2026

Ritorno amaro per Gasperini a Bergamo. L’Atalanta vince 1 a 0

Gen 3, 2026

La Juventus pareggia in casa contro il Lecce. McKennie risponde a Banda

Gen 3, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.