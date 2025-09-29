Napoli-De Bruyne, tensione alle stelle: frattura interna e futuro in bilico?

La scintilla è scoppiata, e potrebbe non essere un semplice episodio isolato. Il rapporto tra Kevin De Bruyne e il Napoli vive ore turbolente dopo l’episodio contro il Milan, che ha messo a nudo una frattura tra il fuoriclasse belga e la gestione tecnica. Una situazione che si carica di significati profondi, tra orgoglio personale, esigenze tattiche e pressioni da alta classifica. L’arrivo di De Bruyne in estate era stato accolto come un colpo sensazionale: un campione internazionale, simbolo di ambizione e salto di qualità. Le sue prime apparizioni non hanno deluso: gol, assist e continuità di rendimento. Ma la sostituzione nel match contro il Milan, culminata in un gesto plateale di disappunto, ha scoperchiato malumori latenti.

Antonio Conte, da sempre allenatore inflessibile nella gestione del gruppo, ha risposto con fermezza:“Mi auguro fosse contrariato per il risultato. Se lo era per altre cose, ha sbagliato persona”. Una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni. Il tecnico difende la scelta di sostituire il belga, rivendicando la necessità di inserire “gambe fresche” in una gara delicata. Il messaggio è chiaro: nessuno, nemmeno un top player, è sopra le logiche del collettivo. Tuttavia, dietro la fermezza dell’allenatore, si cela un bivio delicato. Una leadership troppo rigida rischia di generare crepe in un gruppo già sottoposto a forti pressioni.

Il Napoli si trova ora davanti a un bivio. Le prossime settimane saranno decisive per evitare che una scintilla diventi incendio: