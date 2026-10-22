Napoli, De Laurentiis svela tutto:”Mi hanno offerto 2,26 miliardi”. E spiega perché non vende il club

Il futuro del Napoli torna al centro dell’attenzione, ma questa volta a parlare è direttamente Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro ha affrontato il tema della possibile cessione del club durante un intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss, chiarendo i rapporti con l’imprenditore Matt Rizzetta e confermando l’esistenza di una proposta economica particolarmente importante.

La cifra discussa nei mesi scorsi era di 2 miliardi e 260 milioni di euro. Una valutazione che testimonia l’interesse di alcuni investitori internazionali nei confronti della società partenopea. De Laurentiis ha però spiegato perché l’operazione non si è concretizzata, ribadendo che attualmente non intende vendere il Napoli.

L’offerta miliardaria per acquistare il Napoli

Secondo il racconto del presidente, i primi contatti con Matt Rizzetta risalgono a circa un anno fa. L’imprenditore aveva manifestato l’interesse di alcuni fondi per l’acquisizione della società. Da quei colloqui era nato un confronto più approfondito, con il coinvolgimento dei rispettivi consulenti legali. La proposta economica complessiva aveva raggiunto i 2,26 miliardi di euro. Il problema principale riguardava però le modalità di pagamento.

L’operazione prevedeva infatti una prima parte da versare al momento della firma e una seconda quota distribuita nell’arco dei successivi tre anni. Una formula che non aveva convinto De Laurentiis. Il presidente ha inoltre raccontato che la procedura di verifica economica e societaria, normalmente necessaria prima di un’acquisizione, non era stata avviata nei tempi attesi. Una circostanza che aveva contribuito ad alimentare le sue perplessità.

Perché De Laurentiis ha rifiutato

La questione non riguardava soltanto il valore economico dell’offerta. De Laurentiis ha spiegato di aver chiesto garanzie sulla continuità del progetto costruito in oltre vent’anni di presidenza. Il presidente non voleva perdere progressivamente il controllo della società senza avere certezze sulla solidità dell’operazione. Il piano degli investitori avrebbe infatti previsto un progressivo ridimensionamento del suo ruolo, fino a una possibile presidenza onoraria.

Uno scenario che il patron azzurro non ha considerato adeguato. Nelle sue dichiarazioni è emersa soprattutto la volontà di tutelare il percorso di crescita del Napoli, sia dal punto di vista sportivo sia sotto il profilo economico.

Il progetto del nuovo stadio

Un altro elemento centrale riguarda il futuro dell’impianto sportivo. De Laurentiis ha ribadito di voler realizzare un nuovo stadio, considerandolo uno dei principali obiettivi della propria gestione. La costruzione di un impianto moderno rappresenta un passaggio strategico per aumentare il valore e le prospettive economiche del Napoli.

Il presidente ritiene che il club debba disporre di una struttura capace di offrire maggiori opportunità commerciali e servizi adeguati agli standard internazionali. Il progetto rimane comunque da definire nei suoi aspetti autorizzativi, finanziari e realizzativi. Proprio questa prospettiva contribuisce a spiegare perché De Laurentiis non consideri concluso il proprio percorso alla guida della società.

Chi è Matt Rizzetta e perché vuole il Napoli

Matt Rizzetta è un imprenditore statunitense di origini italiane, attivo nel settore sportivo. Il suo interesse per il Napoli si inserisce in una visione più ampia, che comprenderebbe investimenti in differenti discipline. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, il progetto prevederebbe anche la creazione di una polisportiva cittadina.

Al momento, però, non risulta una trattativa formale aperta per il trasferimento della proprietà del Napoli. I rapporti tra Rizzetta e De Laurentiis rimangono cordiali, ma questo non equivale all’esistenza di un accordo.

Napoli, De Laurentiis conferma Allegri

Nel corso dell’intervento, il presidente ha affrontato anche il momento sportivo della squadra. Il Napoli arriva dalla vittoria per 4-3 contro il Bodø/Glimt in Champions League, un successo importante dopo alcune prestazioni meno convincenti. De Laurentiis ha ribadito la propria fiducia in Massimiliano Allegri, sottolineando la necessità di mantenere equilibrio nei giudizi.

La società non sembra intenzionata a prendere decisioni affrettate sulla guida tecnica. L’obiettivo rimane recuperare i giocatori indisponibili e ritrovare continuità di risultati. Intanto, sabato 24 ottobre, al Maradona arriverà la Roma. Una sfida importante per la classifica e per verificare la capacità del Napoli di reagire alle difficoltà di questo avvio di stagione.

Il futuro del Napoli resta nelle mani di De Laurentiis

Le dichiarazioni del presidente permettono di chiarire un punto fondamentale. L’interesse degli investitori esiste, ma il Napoli non è attualmente sul mercato. La proposta miliardaria confermata da De Laurentiis appartiene a un confronto avvenuto nei mesi precedenti e non rappresenta un accordo in fase di conclusione. Il presidente vuole proseguire il proprio lavoro, con particolare attenzione allo stadio e alla crescita del club.

Il Napoli continua quindi a essere una società capace di attirare investitori internazionali. Ma, almeno per il momento, il futuro rimane legato alla gestione di Aurelio De Laurentiis.