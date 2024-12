Napoli di corto muso, Lazio ko a Parma! Genoa risponde alla cura Vieira

UDINESE-GENOA 0-2

13’ Pinamonti, 67’ Giannetti

Il Genoa sbanca il “Bluenergy Stadium” di Udine con un gol per tempo, si risolleva in classifica (14 punti) e si allontana dalle sabbie mobili della zona retrocessione: i liguri rispondono alla “cura” del neo tecnico Patrick Vieira, conquistando il secondo risultato utile dopo il pareggio casalingo con il Cagliari. Gara che viene indirizzata dopo soli quattro giri di lancetta per una gravissima ingenuità di Touré: il difensore francese, inspiegabilmente, effettua un retropassaggio che viene intercettato da Zanoli e nel tentativo di fermare il giocatore avversario gli rifila una gomitata. L’on-field review conseguente, inevitabilmente, obbliga l’arbitro Aureliano ad estrarre il cartellino rosso nei confronti del bianconero. Da qui in poi il Genoa comincia ad assediare l’area di rigore degli uomini di Runjaic e colpiscono al 13’: sulla conclusione di Badelj, deviata da Ekkelenkamp, si lancia Pinamonti che trafigge il portiere Okoye. Pochi minuti più tardi, gli ospiti hanno un’altra grande occasione per raddoppiare ma Giannetti si immola sulla botta di Thorsby (25’). E’ un’Udinese che barcolla, ma che comunque riesce ad arrivare all’intervallo limitando i danni. Il tecnico austriaco prova a tamponare la ferita inserendo nella ripresa Ebosse per Ehizibue e Kristensen per Lucca. E’ comunque sempre il Genoa a comandare le operazioni, forte della superiorità numerica. Al 67’, non a caso, arriva la rete che chiude definitivamente i giochi: Zanoli irrompe sulla destra e conclude verso la porta difesa da Okoye, Giannetti tenta di bissare il salvataggio del primo tempo ma la sua deviazione, questa volta, beffa il suo stesso portiere. Al triplice fischio del direttore di gara, l’uscita dal campo dei friulani viene accompagnata dai fischi del pubblico presente. L’Udinese, dopo un ottimo avvio di campionato, è in crisi di risultati e a testimoniarlo è l’unico punto conquistato nelle ultime cinque uscite ottenuto ad Empoli nello scorso turno.

PARMA-LAZIO 3-1

6’ Man (P), 53’ Haj Mohamed (P), 80’ Castellanos (L), 91’ Delprato (P)

La Lazio cade al “Tardini” contro il Parma. I ducali si prendono con pieno merito i tre punti davanti ai propri tifosi, che aspettavano addirittura dal mese di agosto di vedere i propri beniamini trionfare (era accaduto l’ultima volta contro il Milan): solo scalpi importanti, evidentemente, per la formazione di Fabio Pecchia! Una partita per nulla banale, con molte decisioni prese con l’ausilio del Var e con un episodio dopo un solo minuto che ha riguardato la rete di Rovella poi annullata, sembrava dovesse prendere un’altra direzione. In realtà i padroni di casa – nonostante la falsa partenza – dimostrano di saper tenere testa ai rivali capitolini. Tanto è vero che al 6’ Man apre le marcature in favore dei crociati. Bisogna poi attendere la ripresa per assistere alle altre reti: quella firmata al 53’ dal giovane tunisino Haj Mohamed con un numero pazzesco per il raddoppio emiliano; il gol della bandiera di Castellanos che approfitta di un pasticcio difensivo tra il portiere Suzuki e Valeri all’80’ e, infine, il tris calato nel recupero da Delprato. Tre punti importantissimi per il Parma che sale a quota 15. Un duro colpo, invece, per una Lazio lanciata ai vertici della classifica.

TORINO-NAPOLI 0-1

31’ McTominay

Come ombrelli persi alla stazione che si struggono di nostalgia, il popolo granata scruta il cielo sereno solo meteorologicamente… festeggia il Napoli con il vantaggio minimo, ma non irrisorio: gli azzurri di Antonio Conte sono ancora in testa alla classifica! A decidere la sfida del “Grande Torino” è una rete di McTominay alla mezz’ora della prima frazione. Napoli che approfitta del momento cupo attraversato dalla squadra di Vanoli, tanto che fin dal primo minuto si prende subito il comando delle operazioni. I granata tentano di rispondere in contropiede solo attraverso sporadici momenti. Al 31’ passano gli ospiti: Kvaratskhelia serve McTominay che con un gran sinistro insacca lo 0-1. L’asso georgiano si dimostra incontenibile sulla fascia mancina e in più riprese la capolista sembra sul punto di dilagare, ma il parziale non subisce alcuno scossone. In attesa di Fiorentina-Inter (alle 18) e di Roma-Atalanta (domani alle 20.45), gli azzurri si portano a +4 sulle inseguitrici.