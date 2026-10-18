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Napoli

Napoli, è crisi profonda: non è De Bruyne il vero problema degli azzurri

Ott 18, 20262 Lettura

Il Napoli non sa più vincere con continuità e adesso la crisi è impossibile da nascondere. La sconfitta per 1-0 contro il Venezia, reduce da sei ko consecutivi, rappresenta il punto più basso della stagione degli azzurri. Una squadra costruita per competere ai vertici che, dopo sette giornate, si ritrova con appena dieci punti e un ritardo di nove lunghezze dall’Inter capolista.

A decidere la sfida del Penzo è Che Adams, mentre Kevin De Bruyne fallisce il rigore del possibile pareggio. Ma sarebbe troppo semplice fermarsi all’errore del belga. Il Napoli di Allegri ha problemi più profondi, che riguardano gioco, personalità e continuità.

Allegri, il Napoli non ha ancora un’identità

Tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. È questo il bilancio di un Napoli che continua a cercare sé stesso. Allegri cambia uomini, prova nuove soluzioni, ma la risposta della squadra non arriva.

Contro il Venezia, ultimo in classifica e senza punti prima della partita, gli azzurri hanno mostrato ancora una volta difficoltà nella costruzione offensiva. Tanto possesso, poche occasioni realmente pericolose e una manovra spesso prevedibile.

Il problema non sembra essere la qualità dei singoli, ma la capacità di trasformarla in un gioco collettivo efficace. De Bruyne, Højlund e Lucca rappresentano alternative importanti, eppure il Napoli fatica a trovare continuità anche quando cambia interpreti.

De Bruyne sbaglia, ma il problema è collettivo

Il rigore fallito al 67′ contro Stankovic è la fotografia del momento azzurro. De Bruyne aveva sul piede il pallone del pareggio, ma il suo errore non può diventare l’unica spiegazione della sconfitta.

Una squadra con le ambizioni del Napoli non può dipendere da un calcio di rigore per evitare il ko contro l’ultima della classe.

Mancano incisività, ritmo e soprattutto la capacità di reagire alle difficoltà. Anche dopo gli ingressi dei giocatori più importanti, la formazione di Allegri non è riuscita a cambiare il destino della partita.

Napoli, lo scudetto si allontana: Allegri deve cambiare passo

La classifica comincia a pesare. Dieci punti sui 21 disponibili significano una media di appena 1,43 a partita, troppo poco per una squadra che punta alle prime posizioni.

Il distacco dall’Inter è già di nove lunghezze e anche la sconfitta europea contro il Villarreal aveva evidenziato difficoltà preoccupanti.

Adesso Allegri deve trovare una soluzione, prima che il ritardo diventi ancora più pesante. Servono equilibrio, idee e soprattutto risultati.

Il Napoli ha ancora tempo per rialzarsi, ma non può più permettersi passi falsi. Perché perdere contro un Venezia ancora fermo a zero punti non è soltanto una brutta sconfitta. È il segnale che qualcosa, nella squadra azzurra, non sta funzionando.

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